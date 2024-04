Detenen un jove a Blanes pel robatori a vuit vehicles en un aparcament

La Policia Local de Blanes ha detingut un jove de 19 anys acusat de forçar vuit cotxes en una zona d'aparcament del municipi diumenge. Al denunciat se'l considera autor de set robatoris més, a Sils.

Els agents el van poder enxampar perquè pels vots de dos quarts de vuit del vespre van rebre la trucada d'un ciutadà alertant que una persona tenia actitud sospitosa i es trobava remenant cotxes a l'aparcament.

El veí va donar una descripció. El noi anava vestit amb una caputxa i el turisme que remenava estava estacionat a l'esplanada del costat de l'antic pavelló poliesportiu, entre el Racó d'En Portas i Els Pins. L'alarma del cotxe va saltar i això va fer que el ciutadà pogués veure com el noi es trobava a l'interior, tot i sonar l'alarma, remenant.

En pocs minuts, una patrulla de la Policia Local de Blanes va arribar al lloc on s'estaven produint els fets, i va comprovar com el jove sortia corrent del vehicle on el veí els havia indicat que s'hi estava actuant. Els agents van procedir immediatament a la seva detenció, i van comprovar posteriorment com hi havia d'altres set vehicles forçats a la mateixa zona d'aparcament, amb idèntic procediment.

Antecedents per robatori

En un primer moment el jove va intentar enganyar als policies dient-los que era menor d'edat, però posteriorment la Policia Local de Blanes va poder corroborar que això no era cert. De fet, la persona que va ser detinguda compta amb antecedents, entre els quals s'hi compten set altres robatoris amb força a l'interior de vehicles a la població de Sils. A l'hora de traslladar el detingut, la Policia Local de Blanes va tenir el suport dels Mossos d'Esquadra.