Santa Coloma de Farners celebrarà diumenge el 25è aplec de la Sardana

Santa Coloma de Farners celebrarà el diumenge el 52è aplec de la Sardana. En aquesta edició de la trobada es preveu l’assistència de més de 2.000 persones que s’aplegaran al Pavelló la Nòria del municipi, una ubicació que s'ha canviat a última hora per les previsions de pluja. La Cobla de Farners, la Reus Jove i Ciutat de Girona són les 3 cobles convidades en aquesta edició que organitza l’Agrupació Sardanista Farners amb el suport de l’Ajuntament del municipi.

A partir de les 11 h s’iniciaran les primeres 7 sardanes, on es ballarà Els Dos Joans, de Joan Manuel Margalef i Ayet, en record de Joan Domènech i Moner. A partir de les 16 h, es ballaran 16 sardanes on destaquen les estrenes «Del Sant Jordi al Clara Ayats», d’Enric Jaume i Masferrer i «50 més 1, i endavant» de Pere Coma i Cornellà. El regidor de cultura, Uri Cabot, ha destacat que Santa Coloma de Farners es convertirà un any més en el punt de trobada cultural que té per objectiu celebrar les arrels i tradicions catalanes.