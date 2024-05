Blanes convoca el I Premi Àuria Maresa per reconèixer la dedicació social i comunitària de persones grans

L’Ajuntament de Blanes ha convocat la primera edició del Premi Àuria Maresa. El seu objectiu és "fer un reconeixement públic a les persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat, o bé que hagin destacat en el seu camp de treball per la tasca desenvolupada", expliquen des del consistori.

Es tracta d’un premi honorífic, sense dotació econòmica, ja que el què es pretén és fer un reconeixement públic a la persona que finalment sigui escollida pels mèrits obtinguts durant bona part de la seva vida. El candidat haurà de tenir més de 65 anys i vinculació amb el municipi blanenc. En aquest sentit, s’acceptaran candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones que justifiquin la seva proposta. En cap cas, però, no s’acceptaran autocandidatures.

La iniciativa forma part del seguit d’activitats que s’estan preparant des de l’Ajuntament de Blanes per celebrar la ‘Setmana pels Drets de les Persones Grans’ durant la primera quinzena de juny. S’emmarquen al voltant de la data del 9 de juny, el Dia Internacional de la Gent Gran, així com del 15 de juny, Dia Mundial de Sensibilització sobre el maltractament a la Gent Gran.

El premi per recompensar i honrar públicament les persones que hagin deixat una generosa i enriquidora empremta en la història de Blanes el va impulsar en la legislatura del 2015-2019 l’actual regidor de la Gent Gran, Mario Ros, durant la seva etapa com a alcalde de Blanes. Posteriorment, la proposta per reactivar el Premi Àuria Maresa es va aprovar per unanimitat al ple municipal celebrat el setembre de l’any 2020.

Veredicte i lliurament del I Premi Àuria Maresa

El jurat que haurà de decidir la persona a qui es lliurarà el I Premi Àuria Maresa estarà format per un mínim de cinc persones i un màxim de deu, representatives de l’associacionisme i la vida activa de la gent gran de la ciutat. També en formarà part el regidor i la tècnica de l’àrea de referència i, en cas que un cop esgotat el termini de presentació de propostes no se n’hagi presentat cap, el jurat podrà presentar i valorar candidatures pel seu compte.

Tanmateix, amb l’objectiu d’aportar neutralitat al veredicte, els representants de les entitats que proposin algunes candidatures no podran formar part del jurat, que actuarà col·legiadament i emetrà el seu veredicte per la majoria dels seus vots. Si ho considera oportú, també pot declarar el premi desert, i el seu veredicte serà inapel·lable.

‘Premi Àuria Maresa’: un guardó amb lligams literaris i escultòrics

El premi està simbolitzat en un objecte molt relacionat amb la temàtica i l’objectiu que té aquest reconeixement honorífic. Es tracta de la reproducció de l’escultura ‘Llavor’, una al·legoria a la gent gran creada per l’escultor blanenc Jordi Coll. L’obra llueix des de fa dècades davant del Centre Cívic i Comunitari del Casal de la Gent Gran Benet Ribas, i el seu autor també és l’artífex dels guardons recentment lliurats amb motiu de la primera edició del Blanes Cota Brava International Film Festival.

Jordi Coll és el creador d’altres escultures en espais públics d’arreu de Catalunya, com per exemple Malgrat i Tordera, o bé arreu del món, a Silver Spring (Maryland, Estats Units), Caracas Colòmbia o Roma, entre d’altres. Pel que fa a la denominació del premi, Àuria Maresa, pren el seu nom d’un personatge literari que apareix a la novel·la Pinya de Rosa, de l’escriptor blanenc mestre de les lletres catalanes, Joaquim Ruyra. El seu nom al·ludeix al món antic, i està lligat a l’imaginari col·lectiu.