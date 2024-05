Blanes celebra la cloenda del 15è Projecte Rossinyol

Coincidint amb aquests dies en què s'han començat a festejar acabaments de cursos escolars i altres tipus d'aprenentatges, Blanes ha acollit "una de les experiències més exitoses que allotja i promou des de fa una dècada i mitja", segons l'Ajuntament. Es tracta de la cloenda del Projecte Rossinyol, que aquest curs ja ha arribat a la 15a edició.

En aquesta ocasió, el tancament de l'activitat s'ha acollit a la sala de plens, i va comptar amb la participació tant de mentorats com dels joves escolars nouvinguts amb qui formen parella, així com representants dels centres educatius on estudien els alumnes. L'acte el van encapçalar l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat del regidor de Nova Ciutadania i Solidaritat, Mario Ros, així com de Núria Mestres, en representació de la Universitat de Girona.

Els tretze alumnes mentorats tenen entre nou i catorze anys i estudien en quatre centres educatius blanencs d'ensenyament públic primari i secundari. Concretament, són l'Escola Quatre Vents, l'Escola Carles Faust, l'Escola Mossèn Joan Batlle, i l'Escola Napoleó Soliva. Per la seva banda, els mentors viuen majoritàriament a Blanes, o bé en poblacions veïnes i estudien diverses carreres a la Universitat de Girona.

En primer lloc, es va projectar un vídeo molt celebrat per la concurrència, perquè els protagonistes eren les parelles del Projecte Rossinyol. Amb una animada música que convidava a compartir l'experiència de manera positiva, es van anar veient als mentors i mentorats en diferents trobades que han mantingut durant els darrers mesos. Les imatges es van complementar amb diversos testimonis.

Per últim, es van anar lliurant, un per un, els diplomes acreditatius del Projecte Rossinyol als dos components de les parelles: tant als mentors com als mentorats amb qui han conviscut durant uns mesos amb trobades i activitats. En aquesta ocasió han estat vint-i-sis parelles, amb escolars de Blanes procedents de la República Dominicana, Hondures, Colòmbia, Argentina, Ucraïna, Rússia, Marroc i Bolívia. L'acte es va tancar amb una fotografia de grup amb la participació de tots els assistents.