Lloret de Mar, la primera destinació turística en estar certificada per Bioscore

Lloret de Mar es convertirà en la primera destinació turística del món a accedir a la certificació del Sistema de Gestió de la Sostenibilitat en Destinació Bioscore Sustainability, una certificació en sostenibilitat referent a nivell nacional i internacional que us permetrà disposar d’un sistema integral de gestió que inclou tant els equipaments públics com els establiments privats.

La certificació inclou les categories de restauració, transport, cultura (museus, teatre, Jardins de Santa Clotilde), activitats complementàries i equipaments públics com la piscina municipal o les oficines de turisme, que s’auditaran i on es realitzarà un monitoratge de la petjada de carboni, la petjada hídrica, la segregació de residus i els contractes de subministrament per millorar-ne l’eficiència, entre d’altres.

Pel que fa a l’allotjament, Lloret Turisme ja va col·laborar en l’impuls de la certificació de sostenibilitat Bioscore al costat del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar i actualment hi ha 27 establiments amb més de 15.000 places hoteleres que estan acreditades, fet que suposa més del 50% del total de la destinació.

Les certificacions Bioscore, a més, estan valorades pels diferents canals de distribució com Booking, Destinia, OntheBeach, Ecohotels.com, Greenline Hotels o Bidroom, cosa que contribueix sensiblement al posicionament comercial en l’àmbit de la sostenibilitat. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, assegura que l’acord “ratifica el compromís pel desenvolupament d’un model de turisme responsable de manera conjunta, àmbit públic i privat”.

"Lloret sostenible"

“Lloret Sostenible by Bioscore” forma part del projecte global de la destinació “Lloret Sostenible” iniciat el 2021 amb l’objectiu de coordinar, millorar i donar visibilitat a la sostenibilitat turística de Lloret de Mar. Des de llavors s’han anat desenvolupant diferents accions com la creació d'un pla de comunicació en sostenibilitat de la destinació amb notes de premsa i campanyes específiques, l’organització dos programes formatius en transformació ètica i sostenible i en innovació i sostenibilitat o la participació en el projecte Greentour “Economia circular i turisme sostenible a destinacions de l’espai SUDOE”, finançat amb fons europeus.

Bioscore Sustainability

L’empresa valenciana Bioscore Sustainability ofereix, entre altres serveis, tres tipus de certificats: per a allotjaments (Certificació de Sostenibilitat Bioscore), per a destinacions (Certificació del Sistema de Gestió de la Sostenibilitat en Destinacions Bioscore), i per a espais exteriors i instal·lacions hídriques d’esbarjo (Certificació Blue Leaf). A més de ser pioners com a destinació a la certificació del sistema de gestió de la sostenibilitat, la piscina municipal de Lloret de Mar també ha estat la primera instal·lació aquàtica d’aquest tipus a rebre el certificat Blue Leaf, un estàndard d’arquitectura i gestió sostenible d’espais exteriors d’establiments turístics de vacances i piscines estivals d’ús públic.