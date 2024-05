Les "Estores de Corpus" lluiran de nou aquest cap de setmana a Blanes

Blanes viurà el proper cap de setmana una tradició a cavall entre els actes populars i la religió: les aromàtiques 'Estores de Corpus'. Aquesta és una tradició que s'organitza sempre al voltant de la celebració del Corpus Christi, que s'escau el 30 de maig, i se n'encarrega de fer-ho l'Associació Estores de Raval amb el suport de l'Ajuntament de Blanes i la Federació Catalana de Catifaires a la qual pertany l'entitat blanenca.

El recorregut de les estores instal·lades als Carrers Nou, Ample, i Raval Sud, així com a la Plaça Mossèn Joan Quer que condueix a l'Església Santa Maria lluirà de nou amb tota la seva intensitat a partir de diumenge al migdia quan s'acabin de confeccionar.

Setze estores confeccionades per artistes i entitats

Enguany lluiran un total de setze estores florals, a càrrec de diversos artistes blanencs i blanenques, així com d'entitats de la ciutat que han posat la imaginació i la destresa al servei d'aquesta tradició. Tant les entitats com els i les artistes s'han encarregat de fer el disseny i també de la confecció, que culmina diumenge al matí, quan els carrers on s'hi instal·len bullen d'una activitat caracteritzada pel bon rotllo i bonhomia que transmeten els qui s'apleguen per realitzar-la.

Pel que fa a les entitats, n'hi ha sis: l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC), la Colla de Diables Sa Forcanera, la Colla Gegantera, l'Esbart Joaquim Ruyra, l'AMPA del Col·legi Cor de Maria i el Centre Excursionista de Blanes (CEX). La majoria del col·lectiu d'artistes i representants del teixit associatiu blanenc ja fa temps que contribueixen cada any a aquest esdeveniment. És una tradició que perdura en el temps i que tothom aprecia tant per l'originalitat dels dissenys com per la colorista i aromàtica matèria primera que s'empra.

Procés de confecció de les "Estores de Corpus"

Ja fa mesos que l'Associació d'Estores de Raval va iniciar els preparatius perquè aquest cap de setmana tot estigui a punt. El procés de confecció que se seguirà comença dissabte a la tarda, quan s'iniciarà el procés de desfullar les flors naturals que serveixen de matèria primera, i simultàniament es començarà a dibuixar al terra dels carrers llevat del Carrer Ample, que es reserva per a l'endemà, ja que tot i que estigui tallat, hi circula el transport públic i vehicles autoritzats.

Es repartirà el material distribuït a les catifes i començarà la confecció, diumenge a les set del matí, on participen les mans de desenes de voluntaris. Cap al migdia totes les catifes s'espera que estiguin enllestides perquè tothom qui vulgui les visiti fent el recorregut que vulgui arreu dels carrers del nucli històric de Blanes. Tota aquesta feinada culminarà i donarà més sentit que mai a la definició d'art efímer cap a tres quarts de vuit del vespre, quan un cop acabada la missa de set comenci la Processó de Corpus.