Vidreres posa en marxa "ReHabitem", una nova iniciativa per a l'accés a l'habitatge

L'Ajuntament de Vidreres i la Fundació SERGI, han acordat un conveni de col·laboració pel projecte anomenat "ReHabitem" que consisteix en ampliar la modalitat existent de borsa d'habitatges de lloguer social al municipi, amb pisos que els cal una reforma no estructural. El projecte va destinat als vidrerencs que tinguin un habitatge sense fer servir i que es plantegin posar-lo a lloguer. Tanmateix, si l'habitatge no està en prou condicions per a ser llogat, la Fundació se'n fa càrrec de posar-lo a punt i de fer l'acompanyament social, un cop s'hagi rehabilitat.

El projecte consisteix a cedir temporalment a la Fundació SERGI l'habitatge mentre no s'utilitza per poder destinar-lo a un lloguer social per ajudar a persones que es troben en risc d'exclusió. Des de la Fundació n'asseguren una gestió administrativa gratuïta i facilitats en el pagament de la rehabilitació, tramitació de cèdula d'eficiència energètica, assegurança multirisc gratuïta, bonificació de l'IBI, cobrament mensual garantit i un habitatge més sostenible i amb millor eficiència energètica. Alhora, "tindrà la satisfacció de contribuir a una causa social, amb la garantia i tranquil·litat que l'entitat realitzarà un seguiment periòdic al domicili i un acompanyament social a les famílies llogateres", expliquen des de l'Ajuntament.

Fins ara la Fundació SERGI, per encàrrec de l'Ajuntament de Vidreres, col·labora en l'atenció a persones i famílies vulnerables que els cal suport pel pagament del lloguer o l'hipoteca, pel suport en les polítiques municipals d'habitatge i en la creació d'una borsa de lloguer social i assequible amb habitatges cedits per particulars que no els cal cap tipus de reforma.

La Fundació SERGI és una entitat privada sense ànim de lucre que realitza acció social a les comarques gironines. Tenen una experiència de quaranta-cinc anys en els camps de l'educació, l'habitatge social i el treball comunitari. Acompanyen persones i col·lectius que es troben en situacions d'exclusió per a millorar la seva qualitat de vida i fomenten la transformació de la nostra societat.