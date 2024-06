El PSC lamenta "la falta de suport" per debatre una moció sobre el reconeixement de Palestina

El grup socialista del Consell Comarcal de la Selva lamenta "la falta de suport" per debatre una moció sobre el reconeixement de Palestina. El PSC va presentar dilluns una moció d’urgència per al reconeixement de l’estat palestí, però aquesta no va poder ser debatuda en el ple de maig, ja que Junts i ERC es van abstenir en la votació sobre la seva urgència.

El portaveu del grup socialista, Jordi Hernández, alcalde de Blanes, ha expressat la seva decepció per la decisió de Junts i ERC. "És una llàstima que una qüestió tan important com el reconeixement de l'Estat palestí no hagi pogut ser debatuda per falta de suport en la urgència", ha declarat Hernández. "Necessitem actuar amb fermesa i determinació en assumptes de drets humans i justícia internacional, i la nostra moció buscava precisament això", ha afegit.

La moció presentada pel grup socialista s'alineava amb les accions de diversos països i organitzacions internacionals que han expressat el seu suport a la causa palestina. "Recentment, les autoritats nacionals han aprovat el reconeixement de l'estat palestí al Congrés dels Diputats, un gest significatiu que mereixia ser recolzat en l’àmbit comarcal", expliquen els socialistes.

"Continuarem treballant per portar aquesta qüestió al pròxim ple, perquè creiem fermament en la necessitat de defensar els drets del poble palestí i en la importància d'un posicionament clar del nostre Consell Comarcal", ha conclòs Hernández.