Nova jornada a la Selva sobre intervencions policials en casos de violències masclistes i LGTBI+fòbiques

El Consell Comarcal de la Selva ha organitzat una jornada sobre “Aspectes claus en les primeres intervencions policials en casos de violències masclistes i LGTBI+fòbiques. La sessió, organitzada des del Departament d’Igualtat i Feminismes de l’ens selvatà, es farà el proper dia 6 de juny a l’Auditori de Santa Coloma i hi participaran representants d’arreu de Catalunya. Si bé resten encara uns dies per a aquesta jornada, de moment hi ha més d’un centenar de persones inscrites per poder participar en aquesta sessió.

L’obertura de la sessió anirà a càrrec de la consellera d’Igualtat i Feminismes del Consell, Ester Soms, i el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior, Eduard Adrobau. La primera part de la sessió que porta per títol “Introducció al trauma”, anirà a càrrec de l’Ester Mas, coordinadora del SIAD del Consell Comarcal de la Selva.

Seguidament serà el torn de la primera ponència “Primeres intervencions policials en casos de violències masclista". L’acte estarà moderat per la Dra. Pilar Albertin, de la Universitat de Girona. En la taula rodona hi participaran el caporal i l’agent de l’Oficina d’Atenció a la Víctima de la comissaria de Mossos d’Esquadra Santa Coloma de Farners, la Policia Local de Terrassa, el Sotsinspector, el cap de la Divisió d’Inspecció i Investigació: i el cap de la Unitat d’Atenció a la Víctima de la Policia Local de Terrassa; el cap de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la Policia Local de Salt, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, i el sergent de la Policia Local de Lloret.

Seguidament, es farà una pausa i es donarà ja el tret de sortida a la segona ponència: “Primeres intervencions policials en casos de violències masclistes i LGTBI+fòbiques”. Aquesta sessió estarà moderada pel Dr.José Antonio Langarita, de la Universitat de Girona. Hi intervindran el fiscal delegat en delictes d’odi i discriminació de la Fiscalia Provincial de Girona, els Mossos d’Esquadra. Els agents de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de la comissaria de Mossos d’Esquadra de Santa Coloma de Farners; la coordinadora i vocal de formació de GAYLESPOL (Associació de Policies LGTBI+I), i vicepresidenta d’EGPA (European LGBT Police Association), i la facultativa planificadora en l’àmbit de la seguretat de la Direcció General de Coordinació de Policies Locals.