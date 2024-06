Tres arrestats, un d'ells menor, a Santa Coloma per robar i vendre material d’una obra de Sils

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, un d'ells menor d'edat, a Santa Coloma de Farners per robar i vendre material d’una obra de Sils.

Els arrestats són dos majors d’edat de 43 i 45 anys i un menor que estan acusats de ser presumptes autors de dos delictes de furt de material d’obra.

Els fets es remunten a finals del mes de març d’enguany quan els Mossos de la Comissaria de Santa Coloma de Farners van saber que en una obra de Sils hi havia hagut diversos robatoris de material. Arran d'això van iniciar una investigació per tal d’aclarir els fets.

Els agents, mentre feien indagacions, van comprovar que durant el mes d’abril hi havia hagut algun robatori més i finalment els dies 20 i 21 de maig hi va haver dos fets més. En aquesta ocasió es van emportar eines per valor d’uns 300 euros, ferros d’encofrar per un valor d’uns 400 euros i 30 puntals valorats en uns 600 euros.

Els investigadors van comprovar que els lladres, utilitzaven un mateix vehicle i després de sostreure el material el portaven a vendre a un centre de recuperació de residus.

Durant la investigació, després d’estudiar diversos indicis els policies van identificar el cotxe que haurien utilitzat i també van esbrinar qui eren tres de les quatre persones que haurien intervingut en els fets. D’aquestes persones, un seria menor d’edat.

Finalment, el dia 29 de maig, els policies van localitzar i detenir els autors, mentre la investigació continua oberta i no descarten més detencions.

Els mossos van poder recuperar part del material sostret que va poder ser retornat al seu legítim propietari.

Els detinguts majors d’edat, que tenien antecedents, passaran a disposició el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners quan siguin requerits, mentre que el menor d’edat passarà a disposició de la fiscalia de menors, segons informa la policia.