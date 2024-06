Els hotelers de Lloret de Mar aturen la dessaladora privada fins l'any que ve

El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha aturat temporalment la implantació de la dessaladora mòbil que havien d'instal·lar al passeig marítim per omplir les piscines aquest estiu. Les pluges d'aquesta primavera han incrementat les reserves hídriques i ara les previsions indiquen que les reserves hídriques podrien aguantar fins al gener del 2025. Per això el gremi ha anunciat que la posada en funcionament de la dessaladora s'ajorna, com a mínim, fins al gener del 2025 que és quan podrien produir-se noves restriccions d'aigua. Mentrestant, els hotelers buscaran una ubicació definitiva per a la dessaladora mòbil, que havien pensat situar en un extrem del passeig marítim de forma provisional.

Les pluges d'aquesta primavera han aixecat la fase d'emergència per sequera i això permet als hotelers omplir les piscines amb aigua de la xarxa pública. Els establiments de Lloret de Mar havien comprat una dessaladora mòbil que havien d'instal·lar en un extrem del passeig marítim a partir d'aquest mes de juny. Aquesta instal·lació havia d'agafar aigua del mar, treure'n la sal, i abocar-la en un dipòsit perquè camions cisterna la repartissin pels hotels i omplir-ne la piscina.

Ara, però, aquest projecte s'ha ajornat 'sine die' perquè els hotelers no necessiten dessalinitzar l'aigua amb la fase d'excepcionalitat vigent. Des del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar apunten que faran un ús molt responsable de l'aigua en el reompliment de piscines aquest estiu, però descarten posar la dessaladora en funcionament. L'horitzó és el gener del 2025, que és quan previsiblement s'acabaran les reserves hídriques que hi ha actualment. Si no plou més, el Govern haurà de tornar a aplicar restriccions.

En aquest sentit, el gremi ja treballa perquè si fes falta es posés la dessaladora en funcionament a partir del gener. Ho faran, però, en un altre punt que no generi impacte visual com estava previst que passés en un dels extrems del passeig marítim. Des del gremi i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lloret de Mar estan estudiant ubicacions alternatives. Una d'elles és instal·lar-la a prop de la depuradora que hi ha al municipi.