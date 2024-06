Inauguren la instal·lació «REFLƎX: L’aigua, un dret humà fonamental per al desenvolupament sostenible» a Breda

La instal·lació «REFLƎX: L’aigua, un dret humà fonamental per al desenvolupament sostenible» s’ha inaugurat aquest matí a Breda, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

El projecte, de la Coordinadora d’ONG Solidàries i la Diputació de Girona, treballa en la promoció dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) des de la sensibilització entorn dels drets humans, a partir d’una instal·lació d’art interactiu educacional i participativa. Amb aquest projecte es fa incís en l’ODS 6: «Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones».

Hi han participat Dídac Manresa, alcalde de Breda; Nil Papiol, diputat de Desenvolupament Sostenible i Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, i Javier Aspuac, membre del secretariat de la Coordinadora d’ONG Solidàries.

L’exposició mostra una experiència a escala real del volum d’aigua que es necessita per elaborar productes de la nostra quotidianitat que impliquen un desgast del planeta i un malbaratament de recursos.

"Parlar d’objectius de desenvolupament sostenible és parlar de vida, de conservació del planeta, de consciència social i de lluita per poder viure dignament. A través d’aquesta instal·lació immersiva es vol conscienciar la població al voltant de la importància del dret a l’aigua, del seu consum responsable, i també fer prendre consciència a la ciutadania del consum indirecte que en fem", expliquen des de la Diputació.

Aquesta proposta d’art interactiu es portarà en itinerància als municipis de Colera, l’Escala, Verges, la Vall d’en Bas, Banyoles, Puigcerdà, Celrà, Sant Hilari Sacalm i Ribes de Freser.

«En el marc de l’Agenda 2030 (l’estratègia global de les Nacions Unides per solucionar els problemes socials, econòmics i mediambientals del planeta), ens comprometem a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), tot conscienciant la ciutadania de la demarcació de Girona sobre la importància de l’aigua com a dret humà fonamental i com a recurs essencial per al desenvolupament sostenible», assenyala el diputat de Desenvolupament Sostenible i Patrimoni Natural, Nil Papiol.

«En aquest sentit, de la mà de la Coordinadora d’ONG Solidàries, iniciem a Breda aquest projecte per tal de fer arribar a la ciutadania, d’una manera dinàmica i per a tots els públics, els objectius de desenvolupament sostenible», ha afegit.

Des de la Coordinadora d’ONG Solidàries, Javier Asuac ha destacat que és necessari «aprofitar la centralitat en l’agenda pública que està prenent l’aigua en el context de sequera actual, per anar més enllà i reflexionar sobre com el dret a l’aigua potable i al sanejament és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans».

Per al col·lectiu Eurisca, creador de la instal·lació, «l’experiència de veure el nostre propi reflex (REFLƎX) és imprescindible per entendre qui som, i ens permet ser conscients de la nostra pròpia existència».

Aquesta interacció utilitza el reflex com a metàfora perquè infants, joves i ciutadania en general es puguin veure a si mateixos en relació amb el problema de l’aigua, i convida, a través de l’exploració i el joc, a prendre consciència de com les pròpies accions i les accions col·lectives poden contribuir a tenir un planeta on l’aigua no sigui font de conflictes ni de desigualtats. El disseny està pensat per permetre versatilitat de moviments i atorgar dinamisme als jocs. També possibilita la interacció amb diverses persones alhora, ja que, inevitablement, s’ha de treballar en equip per aconseguir l’equilibri. L’estructura i les formes que conté permeten recrear les condicions de dificultat d’accés a la informació i incidir en la importància de treballar col·lectivament per arribar a l’ODS 6.

