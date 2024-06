Prop d'un centenar de persones assisteixen al primer seminari d'"Arxius i Turisme" celebrat a Lloret

Prop d’un centenar de persones van passar pel primer seminari d'"Arxius i Turisme" celebrat a Lloret entre el 23 i el 25 de maig. Es van realitzar un total de 14 activitats entre taules rodones i ponències a més d’activitats complementàries.

Des de l’organització del seminari es fa una valoració molt positiva de l’esdeveniment. L’arxiver municipal, Joaquim Daban, ho argumenta afirmant que "en aquesta primera edició s’han assolit amb escreix els objectius inicials que s’havien plantejat".

Per Daban, "el seminari ha estat una ocasió excel·lent per interrelacionar diferents àmbits professionals que gestionen, conserven i estudien documentació vinculada al món del turisme. "Els historiadors, els professionals del sector turístic, els arxivers, els responsable d’institucions turístiques i també els professionals del sector informàtic han aprofitat aquests dies", afegeix Daban.

Ha estat la primera vegada que a Catalunya s’ha celebrat un seminari d’aquestes característiques i el seu objectiu era abordar la vinculació dels fons arxivístics amb el món del turisme així com també, posar en valor la tasca que fan els arxius, per documentar la memòria dels pobles i destinacions turístiques.

El seminari també s’ha projectat internacionalment, ja que ha aconseguit el reconeixement del Consell Internacional d’Arxius i ha acollit ponències i comunicacions que procedien d’Anglaterra, Alemanya, Itàlia, Madrid, Mallorca i, evidentment, d’arreu de Catalunya.

A través de l’organització d’aquest seminari "s’ha estimulat la sensibilització del sector envers la preservació dels fons documentals vinculats al món del turisme; i s’ha fomentat la investigació i els estudis del fenomen turístic", expliquen des de l'Ajuntament.

Per la seva banda, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Lloret, Isabel Bernal, ha mostrat la seva satisfacció per com ha anat el seminari i ha dit que “s’ha plantat una llavor que, si es tracta de forma adequada, pot donar bons fruits i pot situar a la nostra població com un referent de les destinacions turístiques internacionals”.

El I Seminari d’Arxius i Turisme l’han organitzat l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona; i ha estat coordinat per l’arxiu municipal (SAMLM) i per Lloret Turisme.