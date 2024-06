Aparatós accident a l'Eix entre un cotxe i un camió a Sant Hilari

Aparatós accident de trànsit a l'Eix Transversal a Sant Hilari Sacalm.

Un cotxe s'ha encastat per darrere contra un camió cap a dos quarts de tres de la tarda a l'altura del quilòmetre 209 de la C-25 en sentit Vic, a prop del túnel de les Comes.

Arran del sinistre viari s'han activat els Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

Segons les primeres informacions, no hi ha cap persona atrapada als vehicles, però es desconeix si hi ha ferits, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

A causa del succés, hi ha retencions a la zona.