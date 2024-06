Blanes posa en funcionament una deixalleria mòbil

El departament de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes ha posat en funcionament una deixalleria mòbil amb un recorregut mensual fix a tots els barris. De la mateixa manera, el consistori ha assignat un dia del mes perquè sempre hi sigui en un determinat punt del veïnat. La inversió realitzada ha sigut de 27.000 euros.

"Els veïnats del municipi ja coneixen el funcionament de la deixalleria mòbil, ja que des del passat mes de novembre va començar un recorregut formant part del Pla Activa't, amb un rentat de cara integral arreu del municipi", asseguren des del consistori.

"Un cop al mes els veïns del municipi tenen a la seva disposició la deixalleria mòbil, que s'apropa a casa seva enlloc d'haver d'anar a la deixalleria municipal central, situada a la Carretera de Malgrat, al polígon industrial, davant de l'Institut S'Agulla", explica l'Ajuntament.

En un dels costats de la deixalleria mòbil hi ha dos grans receptacles per a ampolles i bateries, completat per set espais més petits per als cosmètics; cables i carregadors; piles; bombetes; tòners; CD, DVD i cintes de vídeo; i objectes punxants. A l'altre costat del gran contenidor hi ha un gran receptacle per a mobles i trastos vells, així com quatre més per a aerosols; pintures; petits aparells elèctrics i electrodomèstics; i aparells informàtics.

Totes les estades de la deixalleria mòbil van acompanyades d'un operari que ajuda a la ciutadania per poder-hi abocar els embalums que duen al lloc més adequat, així com per informar i orientar sobre el reciclatge. "Abans de posar en marxa aquesta itinerància, des del departament de Residus i Neteja es va fer un estudi en profunditat per trobar l'indret més adequat per allotjar el servei", destaquen.

En aquest sentit, hi ha veïnats que no tenen una localització adequada per enquibir aquest servei per les especificitats logístiques que comporta el seu trasllat diari, així com el lloc on s'hi ha d'estar durant tota una jornada. Per això, l'Ajuntament ha dissenyat un quadre amb els dies i llocs fixos on es situa un cop al mes.