Festa del Barri de Mas Enlaire de Blanes 2024

Aquest cap de setmana el barri de Mas Enlaire de Blanes celebra la seva festa. Organitzada per l'associació de veïns del barri, els actes comencen aquest divendres i acabaran diumenge. Totes les actuacions seran gratuïtes i es faran a la plaça 11 de setembre, on hi haurà un servei de barra de bar.

Els primers concerts es faran divendres. A partir de les 22.30 h hi haurà les actuacions de Verbena'm i Estopaos. Dissabte a les 9 del matí s'ha previst una butifarrada popular: Per 3,5 euros pots adquirir butifarra, mongetes pa i vi. A les sis de la tarda, hi haurà una actuació de màgia amb el Mag Dodo. A partir les 22.30 serà el torn de la música amb Fala Modista i L.A.Vamps

Diumenge al matí i al migdia s'han previst dos actes populars més. A les nou del matí, una sarnidada popular (3,5 euros per persona) i a les 12 un vermut (3 euros per persona). Durant el vermut es podrà seguir l'actuació de Mala Vida.