Un nen de Caldes amb autisme que es perdrà mig casal d'estiu

Un nen de set anys i mig de Caldes de Malavella amb un lleu Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) havia anat cinc estius al casal municipal de la vila aprofitant tot l’horari que se li oferia, de les nou del matí a les cinc de la tarda amb el servei de menjador inclòs. El casal municipal està cedit en concessió a una empresa i cada any es reserven dues places per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE). Aquest any però, podia quedar-se sense plaça ja que nou nens i nenes van preinscriure’s marcant la casella de NEE.

Les famílies van demanar a l’Ajuntament saber què passaria perquè n’hi havia que no podrien entrar amb les complicacions logístiques que això podia suposar a cada casa. Al final, tots els que ho havien demanat poden anar al casal d’estiu, però en un horari limitat, fins a la una de la tarda. Als pares d’aquest nen, no els hi ha agradat perquè consideren que es limiten els drets del seu fill que s’havia apuntat fins les cinc de la tarda i que no podrà anar a les excursions ni sortides, ni a la piscina ni altres activitats que es fan de tarda. Tampoc es podrà quedar a dinar, tot i que, segons assenyalen «menja sol i s’ho menja tot».

L’Ajuntament va decidir fer-los entrar tots al casal d’estiu però amb un horari, de les nou del matí a la una de la tarda, diferent per tant, que la resta d’inscrits. L’alcalde, Salvador Balliu, ha explicat que han afegit 10.000 euros a la partida prevista inicialment per poder contractar més vetlladores. «Que tots els nens puguin estar al casal és un esforç per l’Ajuntament», explica el batlle que deixa clar que «mai havia passat que es passés de dues a nou peticions» amb NEE amb un any de diferència.

Quan això va succeir van plantejar-se què havien de fer: «N’havíem de deixar set a fora? Vam decidir que no, que tothom tenia dret a entrar al casal». Entén que l’horari pot no satisfer tothom però incideix en què «tot no pot ser» perquè no hi ha prou diners i remarca que amb la família que més s’ha queixat s’hi ha estat en contacte per correu, amb trucades i amb reunions.

Els familiars però continuen insatisfets i lamenten que segons l’Ajuntament se’ls hi estigui «fent un favor» quan tenen els mateixos drets que tothom, qüestionen altres inversions de l’Ajuntament i no saben si un dels progenitors haurà de deixar de treballar per estar amb el fill.

