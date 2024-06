Lloret posa en funcionament el Servei d’Orientació a les Famílies

El departament de Benestar i Família de l’Ajuntament de Lloret ha incorporat un nou servei per a les famílies del municipi. Es tracta del Servei d’Orientació a les Famílies (SOAF) del departament de Drets Socials de la Generalitat i la Fundació Infància i Família.

"EL SOAF és un servei preventiu d’orientació, assessorament i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar personal, familiar i social que dona suport en situacions com problemes amb la criança dels fills, dificultats de relació i comunicació entre els membres de la família", expliquen des del consistori. Tanmateix, El SOAF no atén a famílies amb situacions de desemparament o en risc d'estar-hi, abusos i violència familiar activa, trastorns mentals greus o consum de drogues i addiccions.

El servei està integrat per tres professionals (dues psicòlogues i una coordinadora). Cada família disposa de 12 sessions d’una hora aproximadament on s’atendran les seves necessitats. El regidor de Benestar i Família, Alejandro Pérez, explica que “El SOAF és un espai per parlar amb calma i confiança de les relacions familiars. L’educació dels fills i filles, sovint, genera molts interrogants i preguntes i aquí podem comptar amb l'acompanyament de professionals especialitzats”. Actualment, s’estan duent a terme les primeres atencions i s’estan fent visites als diferents centres educatius per donar a conèixer el servei. “Aquest projecte forma part de l'estratègia d’impulsar iniciatives amb una perspectiva preventiva”, destaca Pérez.