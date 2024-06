Celebren els 50 anys del convent de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí

El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà,ha sigut l’encarregat de presidir avui la missa per commemorar els 50 anys del convent de la Fraternitat de Germanes Clarisses de Vilobí d’Onyar, coneguda popularment com a Fraternitat de Santa Clara. L’acte també ha comptat amb un concert a càrrec de Jaume Saurina i un dinar de germanor. Les germanes clarisses són les continuadores de l’opció de vida evangèlica de Santa Clara d’Assís: «Per seguir més de prop les petjades del Crist, en fraternitat i pobresa, pregant i lloant Déu per tot el bo que ens dóna dia rere dia». L’any 1319 va arribar a Girona la primera comunitat de germanes clarisses i el 1974 la comunitat es va traslladar a un nou edifici, situat a Vilobí d’Onyar.