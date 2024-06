La Càtedra Climent Guitart celebra la tercera edició dels Premis Lauretum

Els tercers Premis Lauretum, promoguts per la Càtedra Climent Guitart, i que compten amb la col·laboració i el patrocini de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona, s’han lliurat aquest vespre al Teatre Municipal de Lloret de Mar.

En aquesta edició, hi han pres part 89 estudiants de Lloret de Mar, que han presentat 56 que optaven als premis en les modalitats de Primària, Educació Secundària Obligatòria, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, Batxillerat i Universitaris. El jurat, format per Cristina Cabañas, Cristina Pinto, Pilarín Bayés, Elisabeth Keegan i Enric Dotras, ha destacat l’originalitat dels treballs i l’esforç dels joves de Lloret de Mar, per haver mostrat una gran estima cap a la població. S’han lliurat 16 premis, consistents en ordinadors portàtils, iPads i material escolar divers.

Els premis

Primària

Els estudiants de Primària havien d’escriure un relat sobre "La indústria de la felicitat. T’agradaria treballar al món del turisme?" El primer premi l’ha obtingut Arnau Bernabé, de l’Escola Esteve Carles, per expressar de manera "molt familiar i encertada la transformació que a les darreres dècades ha viscut Lloret, mostrant el seu interès en voler continuar transformant el turisme". El segon premi ha recaigut en Mohammed Chaibi, de l’Escola Pere Torrent, "per la il·lusió i la determinació que expressa per voler crear el seu propi hotel" que, en paraules seves, serà “increïble, espectacular i meravellosament fantàstic”. El tercer premi se l’ha endut un alumne de l’Escola Àngels Alemany, sota el pseudònim Master Viaggi, per un escrit breu i senzill, que expressa els valors de la natura, patrimoni històric i cultural de Lloret. El quart premis ha estat per Yussuf el Backioui, de l’Escola Pompeu Fabra, per un treball que descriu un misteri a Lloret, on uns amics del Marroc troben un tresor al mar i en fan donació al Museu del Mar.

Finalment, el cinquè premi ha estat per Sofia Gil, del Col·legi Immaculada Concepció, per un escrit elaborat amb molta sensibilitat, on diu que “quan hi ha turisme, l’acústica és dominada per les rialles de la gent, que fan callar el silenci i la solitud habituals”.

ESO

Els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria havien de realitzar un projecte relacionat amb el món del turisme. El primer premi ha estat per Bernat Draper, de l’Institut Sant Quirze, per la realització d’una aplicació per mòbil dels camins de ronda de Lloret. El segon premi ha recaigut en Ysaliah Pommier, de l’Institut Rocagrossa, per haver definit un decàleg de bones pràctiques per als turistes. El tercer premi ha estat pel grup d’estudiants format per Priyanka Kapoor, Kashish Ivanova, Gurjot Buttar i Furqan Mahmmod Zafar de l’Institut Ramon Coll i Rodés, per la creació" d’un web molt atractiu visualment, pràctic i complet, com si es tractés d’un web real per a un Centre de Benestar", expliquen des de la Càtedra.

Batxillerat

Els estudiants de Batxillerat van realitzar un treball de Recerca relacionat amb el món del turisme. Èric González, de l’Institut Rocagrossa, pel treball Estudi de la contaminació acústica a Lloret de Mar. El segon premi ha reconegut Martina Bardají, de l’Institut Ramon Coll i Rodés, per un treball que s’inspira en fotografies d’imatges quotidianes de Lloret que ella mateixa ha realitzat, per crear les seves pròpies obres artístiques segons referents surrealistes, d’art abstracte, cubistes i de fins a set avantguardes, més l’escola de Paris. El tercer guardó ha estat per Lucía Martínez, de l’Institut Ramon Coll i Rodés, pel treball Les dones de Lloret de Mar durant el franquisme, on posa de relleu la voluntat integradora de la població.

Cicles Formatius

En la modalitat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, els estudiants s’havien de centrar en un treball o en un projecte relacionat amb el món del turisme. El jurat ha acordat, finalment, deixar desert el de Grau Mitjà. Pel que fa al de Grau Superior, el primer premi ha estat per Harleen Kumar, de l’Institut Ramon Coll i Rodés, pel seu complet projecte de creació de la Fashion Week a Lloret de Mar. El segon premi l’han obtingut Dorian Juanola i Mykyta Haivoronskyi, també de l’Institut Ramon Coll i Rodés, per la creació de l’activitat “El despertar de las tinieblas”, un viatge a través de la foscor i la por. El tercer premi ha estat per Jan, Laia Ortega i Irene Álvarez, de l’Institut Rocagrossa, per la Poke-ruta, una" imaginativa ruta pokémon que discorre per destacats punts d’interès turístic de Lloret, per aconseguir pistes i crear una frase, amb un mapa per poder seguir la ruta", detalen els organitzadors.

Universitat

Finalment, els estudiants universitaris havien de realitzar un treball final de Grau o Màster relacionat amb el món del turisme. El premi ha recaigut en Cristina Manchado, estudiant del Màster Universitari en formació del professorat d’Educació Secundària Obligatòria de la Universitat de Girona. El treball "La creació d’una guia turística a través de l’aprenentatge-servei, implementa una situació d’aprenentatge" a la matèria “Llengua i literatura catalana” per a quart d’ESO.

Reconeixement especial

El jurat d’aquesta tercera edició va acordar fer un reconeixement especial, fora de categoria, a l’Institut Sant Quirze: "Aquest curs ha posat en pràctica un projecte educatiu molt original, que apropa als nois i noies a estimar-se la vinculació directa del poble amb l’activitat turística i els seus atractius turístics", remarquen. Els seus estudiants de 4t d’ESO han realitzat una aplicació mòbil que posa en valor els atributs turístics de Lloret de Mar.