Discoteques i bars de Lloret pagaran auxiliars per millorar la convivència a la zona d'oci nocturn

Una vintena de discoteques i bars musicals de Lloret de Mar pagaran una desena d'auxiliars per millorar la convivència a la zona d'oci nocturn aquest estiu. Es tracta d'un conveni que han signat els establiments amb el consistori aquest dimecres i l'objectiu és garantir la convivència amb veïns i altres visitants que fan estada al municipi durant l'estiu. La funció dels auxiliars serà recordar l'ordenança de civisme als vianants i evitar aldarulls i la venda ambulant. El servei es posarà en funcionament a mitjans de juliol i s'allargarà fins al setembre. Malgrat que els diners els posin els establiments, la contractació es farà a través de l'Ajuntament de Lloret, que és qui té les competències de la via pública.

Lloret de Mar està compromès en millorar la convivència entre els clients de l'oci nocturn i la resta de visitants i veïns del municipi que volen descansar. Per això, aquest any el consistori ha signat un conveni amb una vintena de discoteques i bars musicals. Aquest conveni especifica que cada un d'ells aportarà uns diners que el consistori destinarà a contractar auxiliars de serveis per tal que informin sobre les ordenances municipals i evitin aldarulls, consum i venda d'alcohol i drogues, conductes incíviques i venda ambulant.

La tasca d'aquesta desena de persones serà, en primer lloc, de recordar les normatives vigents. A partir d'aquí intentarà dissuadir les conductes incíviques i si no pot, avisarà a la Policia Local de Lloret de Mar perquè hi intercedeixi. El regidor de Seguretat Ciutadana de Lloret de Mar, Jordi Martínez, apunta que aquesta és una solució davant de la "impossibilitat" de tenir més agents de Mossos d'Esquadra, Policia Local o Policia Nacional als carrers del municipi.

"Ulls als carrers"

Per això Martínez assegura que el consistori necessita "ulls als carrers" i aquesta serà la tasca que facin la desena d'auxiliars que contractarà l'ajuntament amb els diners que aportaran els establiments d'oci nocturn. Aquests treballadors recorreran l'avinguda de Just Marlès i altres carrers propers, com ara els de Josep de Togores, Ponent, Santa Cristina i les places de Santa Cristina i del Carme, entre d'altres. Es tracta de la zona on hi ha més locals d'oci nocturn i on habitualment s'hi acumulen els clients després de sortir dels establiments.

El responsable de la discoteca Tropics remarca que els negocis tenen "un gran desplegament de vigilants de seguretat" que vetllen perquè a l'interior dels locals es compleixin amb les normes de convivència. El problema, però, és que quan la gent surt del recinte, els vigilants ja no tenen competència a la via pública.

Entre tots els negocis aportaran 75.910 euros per pagar aquesta desena d'auxiliars. La quantitat s'ha calculat en funció de l'aforament de cada local per tal que els negocis petits no hagin d'abonar el mateix que els més grans. Si aquesta prova pilot funciona, el govern local i els establiments estan disposats a prorrogar el conveni fins al 2027.

Auxiliars diürns

De tota manera, els empresaris han demanat que de cara a l'any vinent el consistori consideri incorporar-hi auxiliars diürns. "Durant el dia també hi ha robatoris a turistes, venedors ambulants que coarten els visitants perquè els comprin i molts altres problemes que cal actuar-hi", ha afirmat el portaveu de la discoteca Tropics.

Per això, el govern local treballa per fer un conveni similar amb locals de restauració i comerços per tal que també puguin comptar amb auxiliars de serveis durant el dia a partir de l'estiu vinent. Aquests hauran de fer tasques similars als de la nit i serviran per informar de l'ordenança de convivència i civisme. Aquest conveni però encara està a les beceroles i caldrà esperar a l'any vinent perquè sigui una realitat.