Blanes acull dissabte la 1a Trobada de Vespes i Clàssiques amb participants d'arreu de Catalunya

El proper cap de setmana Blanes esdevindrà la capital catalana de motos i altres tipus de vehicles clàssics. Es tracta de la 1a Trobada de Vespes i Clàssiques que tindrà lloc durant tot el proper dissabte, 15 de juny, amb seu a la Plaça dels Països Catalans.

L'organitza de manera conjunta 'Selvàtics Vespa Blanes' i el Departament de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, comptant amb el suport d'un llarg llistat d'empreses i establiments especialitzats que col·laboren en diversos aspectes. Feia temps que hi havia ganes que la ciutat on comença la Costa Brava allotgés un esdeveniment com aquest i, finalment, s'ha pogut fer realitat.

Un centenar de vehicles

Tot i que s'anunciï com una 'Trobada de Vespes i Motos Clàssiques', el cert és que fins al moment també s'han inscrit altres tipus de vehicles, com per exemple Sidecars o Mini Coopers. S'espera que participin en la trobada al voltant d'un centenar de vehicles, amb inscripcions que han arribat des d'arreu de Catalunya. Així, n'hi ha que són de poblacions llunyanes com Reus i Terrassa, però també de poblacions de la rodalia i d'aquest àmbit, com per exemple Palafolls, Girona, Lloret i Mataró. També n' hi ha uns quants de Blanes, la ciutat des d'on ha sorgit la idea d'organitzar-ho.

Entre els participants, també hi ha una desena de persones que pertanyen al Club Scooter de Girona, on també hi ha gran afició per les motos que, més que antigues, són tot un clàssic. Pel que fa a Mini Cooper Clàssics, a principis de setmana ja se n'havien inscrit cinc, i és possible que la xifra augmenti.

Música en Viu

La trobada s'encetarà a les deu del matí amb la recepció, inscripció i l'esmorzar que s'oferirà a tots i totes les assistents. A partir dedos quarts de dotze del matí s'encetarà una ruta que sortirà des de Blanes, arribarà fins a Tossa de Mar i tornarà de nou al lloc original, a la Plaça dels Països Catalans. Tot seguit vindrà un altre dolç moment, amb una vermutada i l'entrega de premis.

Està previst lliurar reconeixements a diferents categories, com per exemple a la moto més antiga, a la més simpàtica, la més ben conservada, al conductor o conductora més veterana, o bé a la persona que hagi vingut de més lluny.

Durant l'esdeveniment també es sortejarà un casc clàssic de la marca Vespa, gentilesa d'un dels establiments que col·laboren, Mateu Motors. Ara bé, qui vulgui triar i remenar articles relacionats amb aquesta afició ho podrà fer al Mercat de Complements on hi haurà roba, vinils i altres productes. Cap a les tres del migdia hi haurà un dinar popular, i a les cinc de la tarda arribarà un dels plats forts de la jornada.

Es tracta del concert que oferirà un grup mític dels anys 80 i 90: 'Brighton 64', una banda barcelonina de power-pop, que va triomfar amb èxits com 'La casa de la bomba' o 'Igual nos da igual' o. Per últim, per tancar la trobada, actuarà un altre mític grup: 'Los Guateques de Rony Lomas'.

El concert començarà a les vuit del vespre, i s'hi tocaran versions de grans temes dels anys 60 i 70 de grups tan coneguts com 'Los Sirex', 'Los Bravos', 'Los Mustang', el 'Duo Dinámico', Rafaella Carrà, Marisol, Raphael, entre altres.