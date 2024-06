Blanes enceta aquest cap de setmana el cicle com a Vila Gegantera de les Comarques Gironines

Aquest cap de setmana Blanes serà la capital gironina de la fal·lera gegantera. Inicialment, aquesta gran trobada s'havia d'haver acollit a Blanes el darrer cap de setmana del mes d'abril, però, la previsió de pluja va fer més aconsellable ajornar-la per dies més propicis, de manera que finalment tindrà lloc el proper cap de setmana, del 14 al 16 de juny.

El fet de ser una vila gegantera significa que Blanes acull aquest 2024 la festa més important del món geganter a comarques gironines, on hi ha una gran tradició d'aquesta manifestació popular. Una ocasió més perquè blanencs gaudeixin al carrer i una oportunitat de promocionar la riquesa cultural del municipi a l'exterior, arreu del territori no tan sols gironí, sinó també de Catalunya.

El cartell de la celebració. / Ajuntament de Blanes

30a Vila Gegantera

Enguany Blanes és la 30a Vila Gegantera de Comarques Gironines. El tret de sortida de la celebració començarà tot just divendres al vespre, quan la Colla de Diables Sa Forcanera de Blanes protagonitzarà una Nit de Foc al Passeig de Mar, al tram que dóna a la Plaça Catalunya. L'endemà dissabte començaran el seguit d'activitats, i, en primer lloc, a les 12 del migdia, se celebrarà l'aniversari del gegantó Màxim, amb el suport dels Manaies Iuniores. Es farà una cercavila que sortirà, com és tradicional quan es tracta dels armats blanencs, des de l'Arc dels Copatrons del Carrer Ample.

Posteriorment, l'activitat continuarà a partir de les cinc de la tarda, quan hi haurà la plantada de gegantons a la Plaça Verge Maria de cara a la Cercavila per fer un breu recorregutfins as arribar a l'escenari alçat al Passeig de Mar. Allà, a partir de les set del vespre, hi haurà un concert familiar amb el grup 'Folkids'.

La jornada es tancarà a dos quarts d'onze de la nit amb una Cercavila Bestial durant la qual se celebrarà l'aniversari d'un altre mític gegantó: en Vadó Set-Trossos. Després de la cercavila, que transcorrerà pel Passeig de Mar, hi haurà unconcertt a partir de les onze de la nit amb el grup 'Reaty to Rock'.

20 colles i 50 gegants

La jornada central dels actes inaugurals s'iniciarà el diumenge a dos quarts de deu del matí, amb la plantada dels 50 gegants que pertanyen a les 20 colles d'arreu del territori gironí a qui s'ha convidat a participar. A mesura que vagin arribant al Passeig de Mar se'ls anirà oferint un esmorzar popular per anar agafant forces de cara a la monumental Cercavila de Gegants que començarà a dos quarts de dotze del migdia.

Finalment, es farà un llarg recorregut pel nucli històric fins arribar de nou al Passeig de Mar, on a dos quarts de dues del migdia hi haurà un monumental 'Ball de Vila'. Totes les colles interpretaran de manera conjunta, amb els seus gegants, una dansa que s'haurà assajat prèviament a les respectives localitats d'origen. Així s'arribarà al 'Final de Festa', amb la part més protocol·lària que inclourà parlaments i agraïments.