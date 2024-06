Lloret acollirà el lliurament dels Premis Princesa de Girona el 10 de juliol

La cerimònia anual dels Premis Princesa de Girona tindrà lloc el 10 de juliol, i per primera vegada, a la localitat de Lloret de Mar, presidida pels reis, a qui acompanyaran la princesa Elionor i la infanta Sofia.

Per segon any consecutiu, els guardons que concedeix la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), la presidència d'honor del qual ostenta Elionor de Borbó, se celebrarà a la província de Girona, després que l'any passat fos al municipi de Caldes de Malavella, informa l'entitat en un comunicat.

Quinzè aniversari

Serà una cerimònia amb un caràcter especial en commemorar-se el 15è aniversari de la fundació, precedida de diverses activitats.

Com en els dos darrers anys, la princesa d'Astúries i la infanta participaran en un acte de la FPdGi a la tarda del dia 9, als voltants de Barcelona, en un lloc encara per concretar, afegeix la nota.

El 2022, les filles dels reis van visitar el Museu Dalí a Figueres i l'any passat van conèixer el museu d'ElBulli del xef Ferran Adrià a la localitat de Roses, a l'Alt Empordà.

La princesa Elionor i la infanta Sofia, l'any passat al Museu Dalí / Aniol Resclosa

Es donava per fet que la gala de lliurament dels premis aquest any no seria a la ciutat de Girona davant el veto de l'Ajuntament a cedir un espai a la fundació per organitzar l'acte per estar lligat a la Corona.

L'última ocasió en què es va celebrar a la capital gironina va ser el 2017, pocs mesos abans del referèndum, quan els reis van estar acompanyats pel llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El 2018, la cerimònia va ser a l'Espai Mas Marroch-Centre d'Esdeveniments del Celler de Can Roca, a Vilablareix (Gironès), i a les tres següents edicions, a Barcelona -el 2020 no n'hi va haver per la pandèmia-.