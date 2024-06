La nau de Riudellots del tiroteig va patir un robatori fa una setmana

La nau on treballaven les dues víctimes -una d'elles mortal per arma de foc- del tiroteig de Riudellots de la Selva va ser objecte d'un robatori la setmana passada. Es tracta d'un taller de camions que els Mossos d'Esquadra han inspeccionat per tal de trobar indicis i pistes sobre els motius que van provocar la baralla tumultuària i final tràgic.

Aquest enfrontament va deixar un mort i un ferit greu. Ambdós regentaven el taller mecànic, eren germans, de nacionalitat romanesa i vivien des de fa anys a la comarca de la Selva. L'home que va resultar ferit a cops de pal de ferro va ser donat d'alta ahir a l'hospital Josep Trueta.

Els pistolers de la seva banda varen fugir després dels fets amb dos vehicles, dos Volkswagen. Es tracta d'un grup de més de sis individus que s'apunta que serien d'origen magrebí. Tot i això cal dir -com es veu als vídeos- que n'hi ha diversos amb la cara tapada amb passamuntanyes.

El motiu de l’enfrontament es desconeix, però una de les principals hipòtesis és que podria ser una revenja relacionada amb el tràfic de drogues i un enfrontament membres de dos grups rivals.

Una baralla acaba amb un mort per ferida de bala al polígon de Riudellots de la Selva / Marc Martí Font

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos de Girona està al capdavant del cas i està intentant posar nom a tots els implicats per detenir-los. El mateix dijous i immediatament després dels fets, els Mossos van muntar un dispositiu amb controls i un gran desplegament policial amb efectius de diverses àrees del cos per intentar enxampar-los.

La policia també està mirant si els fets estarien relacionats amb els fets de la setmana anterior i si els protagonistes poden ser els mateixos.

Aquest és el cinquè crim de l'any a les comarques gironines i encara compta amb moltes incògnites. El cas es troba sota sota secret de sumari.

La instal·lació de grups criminals relacionats amb el món de la droga és un tema que preocupa a la policia des de fa temps i la província de Girona no n'està exempta. De fet, hi ha hagut enfrontaments entre grups sigui per aconseguir més territori o mercat i fins i tot, narcoassalts. La majoria estan relacionats amb el món de la marihuana.

