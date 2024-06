Caminada popular pels drets de la gent gran a Blanes

Blanes ha estat un dels municipis gironins que ha celebrat una caminada popular per celebrar el Dia Mundial pels Drets i Contra el Maltractament de les Persones Grans. La marxa es va fer ahir per tercer any consecutiu amb un recorregut de 4,5 quilòmetres i va incloure el lliurament del Premi Àuria Manresa a Jaume Sagrera.

Els participants, de totes les edats, encapçalaven la caminada amb una pancarta amb el lema «15 de juny: Pels Drets de la Gent Gran». La marxa va acabar amb la lectura del Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

Lliurament del premi

Després dels parlaments es va celebrar un final de festa que va incloure el lliurament del premi Àuria Manrea, que reconeix la trajectòria de persones amb més de 65 anys.

El jurat ha escollit Jaume Sagrera en haver valorat de manera especial la seva llarga trajectòria implicat amb el teixit associatiu blanenc des de diversos vessants: Associacions de Veïns, l’Agrupació Pessebrista, el Club Ciclista de Blanes, i la Penya Blanc-i-Blava. També ha estat cofundador de Càritas Interparroquial Blanes -de la qual n’és el director en l’actualitat-, vicepresident del Centre Catòlic, així com membre de la Revista Recull i de l’Hospital-Asil Sant Jaume. Fa uns anys va ser regidor de l’Ajuntament de Blanes.