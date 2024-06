ERC denuncia que el govern de Santa Coloma de Farners elimina l'oferta de cursos d'accés a la Universitat

Esquerra Republicana denuncia que l'equip de govern de Santa Coloma de Farners (Junts i PSC), encapçalat per l'alcaldessa Carme Salamaña (Junts), ha eliminat el curs d'accés a la Universitat per majors de 25 anys a l'escola d'adults municipal, amb el corresponent acomiadament dels tres docents que l'imparteixen.

"Aquest anunci, fet sense cap consens amb els diferents grups municipals, és un exemple més de les retallades que l'equip de govern està practicant en serveis tan sensibles com l'educació, la cultura o els serveis socials", expliquen els republicans. Així mateix, des d'ERC també critiquen la decisió de l'Ajuntament de "no obrir la biblioteca municipal cap tarda dels mesos de juliol i agost". "Aquestes decisions debiliten la imatge que, com a capital de comarca, Santa Coloma hauria de tenir, una ciutat amb varietat de serveis i de qualitat", ha declarat el portaveu de Som-hi-ERC, Joan Casalprim. "A tot això s'hi suma la negativa a obrir la tercera llar municipal amb l'excusa falsa que no hi ha suficient demanda", remarca.

Casalprim ha volgut deixat clar que votaran en contra de qualsevol iniciativa "que comporti retallades o limitacions en l'àmbit educatiu o cultural". "L'educació és un servei públic que l'Ajuntament ha d'oferir i que no pot estar supeditat a la rendibilitat econòmica, criteri principal esgrimit pel govern a l'hora de prendre decisions en aquesta àrea. Eliminar la formació de les persones i la cultura per reduir despeses només es pot fer des d'una visió empresarial de qui creu veure guanys econòmics per avui i no sap veure que està empobrint la ciutat el dia demà", conclou el republicà.

"No es deixa de donar el servei"

Per la seva banda, l'alcaldessa Salamaña assegura que "no es deixa de donar el servei d’aquest curs sinó que es trasllada a un altre centre a la mateixa població a un preu molt més econòmic pel ciutadà i sense despeses per l’Ajuntament".