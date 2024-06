Blanes organitza visites teatralitzades a l'església i l'antic palau dels vescomtes de Cabrera

L'Ajuntament de Blanes, a través del departament de Turisme i l'Arxiu Municipal, posaran en marxa a partir d'aquest cap de setmana el projecte "Un passat molt present". La iniciativa es tracta de visites teatralitzades "per conèixer de més a prop, d'una manera molt entretinguda, la història de l'Església i l'antic Palau dels Vescomtes de Cabrera", expliquen des de l'Ajuntament.

En total, s'han programat sis visites teatralitzades que es faran coincidint sempre amb els vespres del divendres, més concretament a dos quarts de nou de la nit. "Cadascuna de les visites, que són de caràcter gratuït, són per a un màxim de 30 persones" , apunten des de l'ens local. Les visites començaran el 21 de juny; continuaran el 5 de juliol, així com els dies 2 i 23 d'agost; i finalment, la darrera es portarà a terme el 6 de setembre.

"La idea d'organitzar aquestes visites teatralitzades va sorgir arran de l'èxit que va tenir a finals de l'any passat una experiència similar. En aquella ocasió es tractava de promocionar 'La Creu dels pirates', organitzat per l'Arxiu Municipal per posar en valor el seu passat corsari, a cavall entre la realitat i la llegenda. En aquell moment també es va comptar amb la imprescindible col·laboració del grup de teatre amateur El Mirall", assenyalen des de l'Ajuntament de Blanes.

Totes les visites tenen com a cita la Plaça de l'Església. Allà s'hi trobaran amb una guia que els rebrà i els donarà les primeres instruccions, a través d'un itinerant que tractarà sobre la història de l'Església i el Palau Vescomtal, un llegat de 700 anys d'història que s'encarregaran de donar vida diversos personatges rescatats en el temps o de plena actualitat. "Aquest important bocí de la història blanenca s'explica amanida en tot moment amb tocs d'humor i girs inesperats que ajuden al fet que l'experiència sigui un entreteniment lúdic i educatiu molt aconsellable", expliquen els organitzadors. "Cal dir que aquesta experiència completa les visites guiades que de manera habitual es fan a Blanes durant l'estiu per tractar d'altres atractius que té el municipi, com per exemple el seu passat indià, així com la ruta literària de Roberto Bolaño i Joaquim Ruyra, entre d'altres", conclouen des de l'Ajuntament.