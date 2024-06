Desmantellen un cultiu de marihuana amb 400 plantes en una casa de Caldes

La Policia Local de Caldes de Malavella i la Guàrdia Civilhan desmantellat un cultiu de marihuana amb 400 plantes en una casa d'una urbanització i han detingut als dos responsables.

La investigació va començar arran de l'alt consum elèctric detectat en aquest habitatge de la urbanització Llac del Cigne. L'empresa subministradora d'electricitat ha col·laborat amb els dos cossos policials que han estat durant tres setmanes fent vigilància a la zona.

Un cop confirmades les sospites que hi havia un cultiu de marihuana, finalment, el dia 10 de juny van explotar l'operació policial. Van fer l'entrada i escorcoll a l'habitatge i van desmantellar un cultiu de 400 plantes de marihuana. A banda, van detenir dues persones pels fets, ja sigui per tràfic de drogues com per frau elèctric.

Segons informa l'ajuntament de Caldes, aquesta operació ha estat un "èxit" per la col·laboració entre ambdós cossos policials. El cap de la Policia, Xavi Muñoz, destaca la importància de la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i les empreses subministradores per a la detecció i prevenció d’activitats il·lícites. Per la seva banda, l’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha felicitat els agents implicats en l’operació, informa en un comunicat.