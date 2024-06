L'Ajuntament de Lloret de Mar vol "revertir la decadència" del nucli antic del municipi amb la redacció d'un pla director de dinamització. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha recordat que en aquesta zona hi viu "un 25% dels veïns" que hi ha en tot el municipi. Ara, volen millorar la qualitat de vida a partir d'un pla d'accions de millora que s'hauran de fer en els propers cinc anys. La redacció del pla s'allargarà nou mesos i preveu tres fases de participació ciutadana. La primera d'elles serà a principis de juliol quan el consistori ha convocat als veïns en dues sessions per analitzar l'estat actual del nucli antic. Després de l'estiu se'ls tornarà a convocar per parlar de possibles solucions.