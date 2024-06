Vidreres descarta la instal·lació d'una planta de biogàs al municipi

L’Ajuntament de Vidreres descarta la instal·lació d’una planta de biogàs al terme municipal. L’alcalde, Jordi Camps, es va reunir dimecres al vespre amb veïns que estaven preocupats per aquesta qüestió arran d’un estudi sobre la implantació de comunitats energètiques intel·ligents al municipi realitzat per la Diputació l’any 2021, on contemplava la possibilitat d’instal·lar una planta de biogàs en una parcel·la municipal als afores de la localitat. En la reunió, celebrada a l’Ajuntament, l’alcalde va entregar un compromís per escrit conforme no es farà cap planta de biogàs a la localitat. Segons explica, l’estudi de la Diputació era únicament informatiu i no hi ha cap projecte sobre la taula.

L’any 2021, Vidreres va participar en un estudi pilot de la Diputació de Girona per desenvolupar una planta de biogàs basada en la gestió de dejeccions ramaderes, fangs de l’estació depuradora d’aigües residuals i matèries orgàniques procedents de la indústria agroalimentària. L’objectiu genèric d’aquest estudi, que també preveia la instal·lació d’energia fotovoltaica, era fomentar la producció d’energies renovables i la creació de comunitats energètiques.

Els assistents a la reunió sobre la possible planta de biogàs. / Aniol Resclosa

Recentment, aquest estudi va arribar a un grup de veïns, que es va mostrar preocupat per la possible instal·lació d’aquesta planta a prop de la Goba. Aquest col·lectiu es va dirigir a l’alcalde perquè els preocupava el pas de camions, la pudor i la contaminació dels aqüífers si finalment es tirava endavant el projecte.

Reunió amb l’alcalde

Ja fa uns dies que l’alcalde els va garantir que l’estudi només era això, un estudi, i que no hi havia cap projecte real per dur a terme. Tot i això, dimecres al vespre es va celebrar una reunió al saló de plens de l’Ajuntament durant la qual Camps va reafirmar la negativa. El batlle va entregar als veïns assistents un document escrit on garanteix que aquest projecte no es portarà a terme. Segons va indicar, l’estudi de la Diputació només s’havia fet a títol informatiu, tal com es fa amb molts altres temes, i no hi ha cap proposta concreta sobre la taula.

