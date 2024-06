Denunciat un conductor multireincident en excés de velocitat per anar per l'Eix a 170 km/h a Vilobí

L'excés de velocitat és perillós i pot causar accidents de trànsit. Sortosament, això no va succeir a Vilobí d'Onyar, però el radar dels Mossos d'Esquadra de Trànsit va caçar un cotxe de la marca Mercedes el dia 7 de juny que més que duplicava la velocitat màxima permesa a l'Eix Transversal al seu pas per Vilobí d'Onyar

El radar va marcar 170 km/hora, quan el límit és de 80 km/h a l'altura del quilòmetre 235,5 en sentit Girona.

En aquell moment, els agents de Trànsit no li van poder notificar la denúncia que li suposa una sanció econòmica i la resta de diversos punts del permís de conduir. Posteriorment, el grup de Recerca i Documentació (GRD) dels Mossos de Trànsit van poder identificar el conductor.

Aquí és on va arribar la sorpresa dels agents del GRD, el conductor acumula 25 denúncies des de l'any 2022 i totes per excés de velocitat, el que el fa un multireincident en aquest àmbit i un perill a la carretera.

El dia 13 de juny el van denunciar per l'excés de velocitat. L'home és de nacionalitat espanyola i té 44 anys, no compta amb antecedents policials d'altres àmbits, però sí per trànsit. En el moment de ser denunciat, l'home encara tenia punts al carnet de conduir, segons la policia.