Crema una compactadora de cartró a l'exterior d'una empresa a Maçanet

Una màquina compactadora de cartró s'ha incendiat de matinada a l'exterior d'una empresa del polígon industrial del Puigtió de Maçanet de la Selva.

Els Bombers han rebut l'avís cap a tres quarts de quatre de la matinada i s'han dirigit amb dues dotacions al lloc. Han comprovat que només cremava la màquina i han pogut controlar que el foc no afectés la resta del recinte industrial.

Aquest matí els Bombers encara es trobaven a la zona, ja que de matinada el primer que han fet és treure una part del cartó a l'exterior de la màquina per extingir-lo i la resta, s'ha anat inundant per acabar de sufocar el foc, indiquen des del cos d'emergències. Una tasca que s'anirà allargant fins que es pugui donar l'incendi per extingit.