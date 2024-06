Nou sistema de recollida de residus per a Aiguaviva Parc

L’Ajuntament de Vidreres està preparant un nou sistema de recollida de residus a Aiguaviva Parc, que entrarà en funcionament el dia 16 de juliol amb l’objectiu d’augmentar els índexs de reciclatge. A partir d’ara, se substituiran les actuals àrees de contenidors amb la creació de tres àrees tancades que només seran accessibles als veïns mitjançant una targeta electrònica. En aquestes àrees s’instal·laran càmeres de videovigilància per vigilar possibles abocaments indeguts. Segons indica el consistori, aquesta mesura «permetrà als residents dipositar els seus residus en qualsevol moment, oferint més flexibilitat i comoditat i millorant la classificació dels residus i trastos». Aiguaviva Parc és l’única àrea del municipi on no s’ha pogut implantar el sistema de recollida porta a porta.