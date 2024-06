Un motorista ferit greu en un accident a la Cellera de Ter

Un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit aquest dijous a la Cellera de Ter. El sinistre viari ha tingut lloc poc abans de dos quarts d'una del migdia a la C-63. Segons el Servei Català de Trànsit, han xocat dos vehicles per fregament a l'altura del quilòmetre 40,3 de la via i el motorista s'ha endut la pitjor part. Ha topat contra la tanca de la via i ha acabat al fons d'un rec. S la zona s'hi han desplaçat els Bombers, la Guàrdia Municipal de la Cellera, el SEM i els Mossos d'Esquadra. Els sanitaris que han activat una ambulància i l'helicòpter medicalitzat han atès el ferit i posteriorment l'han evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu. La via s'ha tallat inicialment arran del sinistre viari.