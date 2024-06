L’activitat quirúrgica als hospitals de Blanes i Calella augmenta un 14%

La memòria de l’any passat de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme (CSMS) determina que l’activitat assistencial va anar a l’alça, en la mateixa línia de la resta de centres sanitaris de la Regió Sanitària de Girona, després de la recuperació postpandèmia, ja iniciada el 2021. De fet, el 2021 va ser un any de transició entre el 2020, marcat per l’eclosió de la pandèmia de la covid-19 i un any 2022 més normalitzat des d’un punt de vista epidemiològic. I pel que fa a l’any passat ja va ser el de l’augment d’activitat, en gairebé totes les àrees assistencials.

En l’àmbit que es va notar més és en el de l’activitat quirúrgica als hospitals de Blanes i Calella, tots dos de referència de la Selva Marítima. Concretament, l’any passat va augmentar un 14,1%. Destaquen especialment les intervencions de cirurgia major amb ingrés i les intervencions cirurgia major ambulatòria. En menys mesura hi ha l’increment de les intervencions cirurgia menor (10,1%).

També van augmentar les altes hospitalàries, concretament en un 10,2% i, en menys mesura, el nombre d’urgències ateses (2,9%) i les visites a les consultes externes (1,1%). En canvi, van baixar les intervencions ambulatòries a les consultes externes (5,4%) i, com a dada rellevant, el nombre de parts atesos, ja que n’hi va haver un 13% menys. Crida l’atenció aquesta davallada, després que l’any anterior es produís just el contrari, ja que el nombre de parts el 2022 van augmentar un 21% respecte al 2021.

Pel que fa a l’activitat de proves tècniques i diagnòstiques, hi va haver un increment destacat de les electromiografies (35,1%), les proves cardiològiques (13,9%) i els TACs (10,95). La resta s’han mantingut més o menys estables amb lleugers increments o descensos. Destaca la davallada de l’11% de mamografies -cal recordar que la dada també va baixar l’any anterior- i el descens també de les citologies (-6,6%) i les peticions analítiques (-5,9%).

Augmenta la satisfacció

Pel que fa al procés de rehabilitació ambulatòria a la Corporació, va millorar el grau de satisfacció de la ciutadania amb l’atenció rebuda.

En aquest sentit, es va passar d’un 7,54 el 2019 a un 8,10 el 2023, superant també, en aquest últim cas, la mitjana catalana que se situa en el 7,54. I en un 85,8% els ciutadans es mostren fidels i sostenen que tornarien a visitar-se en el servei, l’any 2019 la xifra estava en el 80%.

Respecte a l’atenció intermèdia, es va disparar el nombre de pacients pal·liatius al sociosanitari de l'hospital de Blanes ja que va passar d’atendre 33 pacients a 74. En canvi, la unitat de llarga estada del sociosanitari de Lloret va baixar de 177 pacients a 136 però van augmentar els usuaris de la residència en un 35,7%.

Finalment, després de la davallada del 10% de visites a l’atenció primària de Lloret i Tossa el 2022; l’any passat hi va haver una millora, tot i que en global van tornar a baixar un 0,8%. Això es deu, un any més, al descens de les visites no presencials

