Un incendi crema una cafeteria a Lloret i obliga a evacuar tot l'edifici

Els Bombers de la Generalitat treballen en un incendi provocat en una cafeteria de Lloret de Mar que ha obligat a evacuar els veïns dels pisos superiors. Els fets han tingut lloc a les 17.20 hores en un establiment del carrer del Torrentó del municipi. Segons informa el cos d'emergències, el foc s'ha originat per una fregidora gran situada dins la cuina d'una cafeteria.

El fum i les altes temperatures han deixat completament afectada la cuina, i per precaució els Bombers han desallotjat els veïns del bloc, que té quatre pisos. Alguns s'han confinat. Establiments contigus han quedat afectats en menor grau.

El cos ha treballat per extingir l'incendi amb sis dotacions, que encara són a lloc fent tasques de ventilació i mesuraments de lectures per acumulació de CO2. No consten ferits.