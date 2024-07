Clausuren un hotel de Lloret que s'utilitzava com a prostíbul i on s'hi venien drogues

Una operació conjunta de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local ha acabat amb la clausura d'un hotel de Lloret de Mar.

Els investigadors han pogut confirmar que aquest establiment s'utilitzava com a prostíbul i a més, s'hi venien estupefaents. A més, era objecte de moltes queixes veïnals ja sigui pel gran moviment de persones que hi havia al seu entorn i causaven molèsties així com pels sorolls.

Durant el dispositiu policial en el qual també va participar Inspecció de Treball, es van identificar 50 persones que hi estaven allotjades. Davant de totes les irregularitats detectades es va clausurar l'establiment.

La policia assegura que hi havia moltes queixes sobre aquest local ubicat al carrer Camí de les Cabres al centre de Lloret de Mar. Durant el registre realitzat en aquest hotel que feia funcions de local de prostitució, la policia no va localitzar les dones que exercien la prostitució, però sí dos ciutadans albanesos que feien de proxenetes i guardadors de la droga.Ambdós van ser trassladats a comissaria per identificar-los.

A banda, durant l'escorcoll de l'hotel, els agents van localitzar aparells per pesar la droga també envasar-la. Uns estupefaents que segons la policia, posteriorment eren trasllades i venudes fora d'Espanya.

Demandants d'asil

Un altre fet rellevant del local, és que entre les 50 identificacions que van fer els agents, hi van trobar una gran quantitat de ciutadans estrangers demandants d'asil que s'allotjaven a l'hotel. Davant de tots els fets, les investigacions continuen obertes per aclarir el presumpte delicte de narcotràfic i afavoriment de la immigració irregular.