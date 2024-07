Junts abandona el govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar per discrepàncies amb l'alcalde

Els quatre regidors de Junts a Lloret de Mar han presentat aquest matí la renúncia a les responsabilitats de govern, deixant d'aquesta manera l'alcalde socialista Adrià Lamelas i el seu equip en minoria.

Els juntaires justifiquen la decisió per la falta de projecte polític pel futur del municipi, la incapacitat manifesta de l'alcalde per liderar un full de ruta a l'alçada de les necessitats dels lloretencs i lloretenques, la manca de diàleg i de transparència per consensuar els diferents projectes de ciutat han generat una pèrdua de confiança amb l'alcalde i els membres del seu govern que s'ha anat agreujant amb els mesos i provocant ara el seu trencament.

El portaveu del grup municipal, Jordi Martínez, ha explicat que fa temps que "la mala relació dins el govern era evident" i que "s'anaven prenent decisions no compartides, ni consensuades, ni comunicades amb els seus socis de Govern ni amb els diferents agents socials i econòmics del municipi".

Martínez insisteix que des de Junts s'ha treballat intensament per fer funcionar l'equip de govern i que "per responsabilitat" no volia deixar en minoria aquest govern. El pacte es trenca només un any després de l'inici de legislatura. Martínez considera que la situació ha empitjorat aquest darrer any i que no "pot continuar donant suport a les accions d'un alcalde amb una notable manca de lideratge, una evident falta de projecte i un nivell d'improvisació que Lloret no es pot permetre".

Fins ara Jordi Martínez ha estat el 1r tinent d'alcalde i ha ocupat l'àrea de Seguretat Ciutadana i l'àrea de Territori i Sostenibilitat. Marina Nicolàs ha ocupat la Tercera tinença d'alcaldia i les regidories de Platges, Patrimoni cultural, Promoció de la ciutat i Foment de l'ocupació. Nino Gómez ha estat el responsable de l'àrea d'Activitats, HUTS, Infraestructures de telecomunicacions, Gremis, Serveis d'aigua i clavegueram i Carles Clos ha estat regidor d'Esports, Gent gran i Noves tecnologies.

Amb la marxa dels quatre regidors de Junts, s'haurà de veure si l'alcalde Adrià Lamelas busca teixir noves aliances o manté un govern amb minoria amb el regidor d'En Comú Podem, Frederic Guix, i els seus altres set companys del PSC. A l'oposició hi ha ara mateix, els quatre regidors de Junts, tres de Tots, dos d'Esquerra Republicana, dos de Sumem i un de Vox.