L'Ajuntament de Lloret de Mar insta a continuar fent un ús responsable del consum d’aigua

L’Ajuntament de Lloret de Mar insta als veïns a continuar fent un ús responsable de l’aigua tot i la flexibilització d’algunes de les mesures per pal·liar la sequera. El municipi ha passat d’estar en fase d’excepcionalitat a alerta després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publiqués l’anunci, que afecta dos-cents dos municipis proveïts pels rius del Ter i el Llobregat. Les pluges de les darreres setmanes han fet que les reserves dels pantans d’aquest sistema s’hagin duplicat respecte a les de fa tres mesos, fins a un 38’5%, i es puguin flexibilitzar les restriccions. Els dos altres municipis de la Selva Marítima, Blanes i Tossa de Mar, també se n’han vist beneficiats.

L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, es va mostrar satisfet amb la nova situació, però avisa que no es pot abaixar la guàrdia: «valorem de manera positiva que la vila pugui sortir de la fase d’excepcionalitat i és gràcies a la responsabilitat dels veïns i veïnes, però, tot i la millora de la situació, cal seguir sent responsables amb l’ús de l’aigua». En la mateixa línia es va pronunciar el regidor de l’Aigua del consistori lloretenc, Nino Gómez: «hem de seguir sent molt incisius en què cal fer un estalvi controlat de l’aigua, la població ha fet molt bona feina i no podem perdre tots els esforços d’aquests mesos». Per aquest motiu, per exemple, l’Ajuntament de Lloret de Mar continuarà fent servir aigua regenerada per netejar la via pública i els parcs i aigua freàtica per regar la gespa de les instal·lacions esportives.

L’aixecament de les mesures de la fase d’excepcionalitat permet que el límit de consum diari passi de 230 a 250 litres per habitant al dia. També seran més laxes les restriccions d’aigua en usos com el reg agrícola, la limitació passa d’un 40 a un 25%, en usos ramaders, d’un 30 a un 10%, en industrials, d’un 15 a un 5%, o en els recreatius.

Una altra de les grans novetats és que es torna a permetre l’emplenament de les piscines de nova creació i reomplir les que comptin amb un circuit tancat d’aigua. No obstant això, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals. La neteja de vehicles es pot dur a terme en establiments comercials dedicats a aquesta activitat i que disposin de sistemes de recirculació de l’aigua.