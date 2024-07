Salven «in extremis» una dona que havia quedat atrapada sota el seu cotxe a Blanes

Una dona salvada in extremis després de quedar atrapada sota el seu vehicle. Això és el que van fer els agents de la Policia Local de Blanes que van actuar amb rapidesa. Els agents li van practicar les maniobres de reanimació que van ser claus per mantenir-la en vida fins a l'arribada del SEM.

Els fets van succeir el dia 19 de juny i aquest dilluns l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va rebre’ls els agents de la Policia Local al despatx acompanyats de la dona a qui van atendre, la qual va assistir a la trobada amb el seu home, ex Policia Local de Blanes.

Segons l'ajuntament de Blanes, la ràpida intervenció de la Policia Local de Blanes, la coordinació entre els cinc agents i el caporal, i l’ajuda de diversos ciutadans van fer possible salvar la vida de la dona després de patir un accident amb el seu propi vehicle.

Els fets van tenir lloc el passat 19 de juny cap a quarts de set de la tarda quan la Policia Local de Blanes va rebre la trucada d’un ciutadà del municipi informant que una veïna seva havia quedat atrapada sota del seu propi vehicle i no podien treure-la de sobre. Immediatament, van adreçar-se al lloc totes les patrulles disponibles, mentre també s’activaven efectius del SEM i dels Bombers.

Quan van arribar, pocs minuts més tard, les patrulles van comprovar que la dona es trobava sota el vehicle en estat inconscient a causa de la manca d’oxigen per la pressió del pes del seu cotxe. Ningú no va poder dir-los quant temps portava en aquella situació, per això calia actuar ràpidament per salvar-li la vida. Els agents amb diversos veïns van aconseguir aixecar el vehicle perquè els agents poguessin retirar la víctima de sota el vehicle.

Tot seguit, els policies van iniciar les maniobres de reanimació, incloent-hi la utilització del DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) que duien al cotxe patrulla fins que la dona va recobrar la consciència. Havien passat tot just 12 minuts des que havia començat l’operatiu, quan es van afegir a l’atenció dues ambulàncies del SEM que es van fer càrrec d’assistir la dona i, posteriorment, traslladar-la a l'hospital Trueta. També va incorporar-se a l’operatiu un camió dels Bombers.

El metge del Trueta, segons informa el consistori, va felicitar els agents i caporal per la seva ràpida intervenció, ja que, tal com els va explicar, si arriben a trigar uns segons més a treure la dona de sota el vehicle, probablement hauria perdut la vida. Aquesta operació, completada amb les maniobres de reanimació, van ser claus per un desenllaç satisfactori.

Recepció de l’alcalde

Per agrair als agents i caporal de la Policia Local de Blanes aquesta actuació, l’alcalde de Blanes va rebre’ls al despatx d’aquest passat dilluns.

Ho van fer acompanyats de la dona a qui van atendre, la qual va assistir a la trobada amb el seu home, expolicia Local de Blanes que també van felicitar els agents. L'inspector en cap de la Policia Local de Blanes, Javier Jarillo també va assistir a l'acte.

L’alcalde Jordi Hernández va destacar "la professionalitat que, dia a dia, demostren els i les agents de la Policia Local de Blanes a través de les intervencions que fan a peu de carrer. Perquè demostren a la ciutadania el seu "alt grau de professionalitat, així com l’excel·lent formació i expertesa" que tenen per atendre amb èxit casos com aquest, afirma el consistori.