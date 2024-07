Tombada una rebaixa contra un pederasta de Lloret per la llei sí és sí

El Tribunal Suprem ha tombat una revisió de sentència de l’Audiència de Girona que rebaixava la pena imposada contra un monitor de Lloret de Mar que va abusar de disset nens entre l’estiu de 2011 i el 2012. El 2015 la secció tercera va condemnar l’home a 41,8 anys de presó, i va imposar un compliment de pena màxim de 16 anys i mig. La sentència va esdevenir ferma, però amb l’aprovació de la polèmica Llei sí és sí, el tribunal va revisar d’ofici la resolució, i va decidir rebaixar nou mesos la pena màxima de compliment, fins als 15 anys i mig.

La fiscalia va recórrer contra la resolució al Suprem considerant que havia comès una infracció de llei, és a dir, que havia fet una interpretació incorrecta de la normativa a l’hora d’aplicar la rebaixa, i que en tot cas la nova pena aplicable era superior perquè calia tenir en compte, entre altres qüestions, la situació de superioritat respecte de les víctimes, que tenien entre quatre i nou anys.

L’Alt tribunal li ha donat la raó a l’acusació pública en última instància, i ha resolt deixar sense efecte aquesta revisió, perquè les revisions només s’apliquen quan la nova normativa és favorable al condemnat. Així doncs, la sentència s’ha quedat com estava, i ja no es pot tornar a recórrer. Es tracta d’un cas prou insòlit, tenint en compte que en altres revisions fetes pel mateix tribunal a fi d’aplicar la llavors nova llei (a finals de 2023 es va reformar per evitar les rebaixes), el Suprem les havia confirmat totes en entendre que el raonament jurídic era l’adequat. En aquest cas, però, la casuística concreta del cas, el fet que totes les víctimes fossin criatures de fins a nou anys, i que l’acusat fos el seu monitor, ha capgirat la situació endurint les penes.

La llei sí és sí, en contra

L’any 2017 la secció tercera va jutjar el monitor i va condemnar-lo per disset delictes: deu delictes d’abús sexual, sis delictes continuats d’abús sexual, i el més greu, un delicte continuat d’abús sexual amb accés carnal i amb prevaliment. Aquest últim delicte va ser comès contra un nen de sis anys que quan van tenir lloc els fets estava a casa seva i sota la responsabilitat del monitor. Els fets van tenir lloc en un col·legi del municipi on el condemnat feia les extraescolars de guitarra, psicomotricitat i tenis, i també s’encarregava de coordinar els casals d’estiu, Setmana Santa i Nadal.

Un dels abusos va ser especialment greu perquè hi va haver penetració bucal, pel qual inicialment li van imposar 5 anys i mig de presó. Va ser aquesta la pena que el tribunal va rebaixar, emparant-se en la llei sí és sí. Però la fiscalia va assegurar que la revisió s’havia fet interpretant de forma incorrecta la normativa, ja que el càlcul de pena es va fer segons un article del Codi Penal que no seria l’adequat tenint en compte les diferències entre la llei pel qual es va condemnar el monitor el 2015 i la polèmica normativa posterior que va aprovar-se el 2022 i que va desencadenar un riu de revisions a la baixa (tot i que en aquest cas ha esdevingut el contrari). Fent un nou càlcul de penes, l’acusació pública va concloure que la pena a imposar havia de ser superior als 16 anys i mig, i que, per tant, no era procedent fer cap revisió.

Després de sentir el raonament de la fiscalia, l’alt tribunal li ha donat la raó, indicant que l’article correcte pel qual s’ha de condemnar els fets té unes penes mínimes superiors, d’entre 10 i 15 anys de presó. A l’hora de valorar l’article correcte de la llei, el tribunal assenyala que les víctimes eren especialment vulnerables, una particularitat que la llei sí és sí va tenir en compte a l’hora d’introduir noves agreujants. A més, el Suprem també subratlla que el monitor tenia una relació de superioritat clara respecte de la víctima, que només tenia sis anys, i que a més va aprofitar-se per abusar d’ell mentre era a casa seva per fer-se’n càrrec. Això suposa un agreujant que el Codi Penal contempla des de 2021.

