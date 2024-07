Bonmatí demana que Salut faci proves periòdiques després de detectar alts nivells de plom

L'Ajuntament de Bonmatí (Selva) reclama al Departament de Salut que faci anàlisis periòdiques a la població, després que un estudi encarregat pel consistori reveli que els nivells de plom al poble es troben per sobre del límit permès. A més, adverteix que zones properes a la planta de reciclatge de bateries, que n'és la responsable, els límits se situen 100 vegades per sobre del màxim i en alguns punts està "absolutament disparat". Des de la Plataforma Bonmatí Prou Contaminació, assenyalen que al voltant de l'empresa hi ha diversos camins per on la gent va a passejar "amb el risc que això suposa". De fet, l'empresa encarregada de l'estudi recomana prohibir el pas de persones en aquell entorn, ja que s'han detectat valors molt alts.

Una cinquantena de veïns de Bonmatí han anat aquest dimecres a la reunió convocada per l'Ajuntament per explicar els resultats de l'estudi que s'ha encarregat, en relació a la contaminació per plom que hi ha al poble a conseqüència de l'activitat de l'empresa de reciclatge de bateries que hi ha al costat del nucli. "És un acte de transparència que entenem que hem de fer", ha assenyalat el regidor d'Indústria de Bonmatí, Carles Borrell.

Uns resultats que tant el consistori com la plataforma Bonmatí, Prou Contaminació consideren "preocupants", especialment pel que fa als registres de plom que s'han detectat a terra. Borrell assenyala que en diverses zones habitades del poble se supera "de llarg" el màxim permès de 60 partícules per milió.

Els veïns de Bonmatí que han anat a la reunió. / Gerard Vilà

En concret s'han detectat punts de 200 en molts punts habitats i que estan relativament apretats de la planta de reciclatge de bateries. Però el problema és "especialment greu" a tocar de l'empresa, on hi ha el cementiri i l'inici de rutes per fer a peu. De fet, en un espai s'ha arribat de trobar un valor de 23.000 partícules per milió, motiu pel qual l'empresa encarregada de fer l'informe, Tecnoambiente, ha aconsellat que es prohibeixi l'accés a aquesta zona.

Cal tenir en compte que aquest espai és un lloc de pas habitual, ja que a banda de passejants que van a fer rutes pel bosc, uneix Sant Julià de Llor amb Bonmatí. Això fa que sigui un espai transitat i que ara l'Ajuntament estudia tancar-lo, pel risc que té per a la població.

Per tot plegat, Ajuntament i plataforma demanen que, mentre no es retiri la llicència mediambiental a la planta de reciclatge de bateries, Salut faci anàlisis en sang periòdiques a la població de risc, infants de 0 a 14 anys i mares embarassades, tal com va fer el juny de 2023.

Tant l'Ajuntament com la plataforma agraeixen la disposició del Departament a l'hora de fer aquelles proves, però expliquen que, malgrat que només un cas va sortir per sobre del màxim, l'empresa va estar tancada durant més d'un mes per manteniment, fet que podria haver condicionat el resultat.

Problemes amb les olors

A banda de la problemàtica de plom, l'informe també assenyala que la planta incompleix també la normativa d'autorització ambiental pel que fa a llindars d'olors. El president de Bonmatí Prou Contaminació, Francesc Feu, assenyala que, en funció de com bufi el vent l'olor que es despèn de l'empresa és "insuportable".

L'estudi, encarregat a una empresa certificada per l'administració, conclou que la planta no compleix amb els valors objectius límits de molèstia per olors establerts en legislacions i guies internacionals i que les emissions que desprèn constitueixen "un risc rellevant" per la salut dels veïns de Bonmatí.

Silenci administratiu

Des de l'Ajuntament també carreguen contra l'administració, ja que "es van derivant les responsabilitats" amb l'argument que no tenen competències en segons quins àmbits. "Ara mateix hi ha silenci administratiu", lamenta el regidor d'Indústria, Carles Borrell.

La plataforma també lamenta el que considera "inoperància" per part dels diferents departaments. Francesc Feu explica que un dels arguments que va donar el Govern, per no fer anàlisis a fora la planta, era que només tenia competència dins de l'empresa, però no fora. "La contaminació no sap que aquí té una barrera i no pot passar", ironitza.