Cinc pirotècnies al 52è concurs internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava, a Blanes

Un dels atractius principals de la Festa Major de Blanes (Selva) és, sens dubte, el concurs internacional de focs artificials. L'Ajuntament ha presentat aquest dimecres la programació d'aquesta edició i ha desvetllat que la pregonera serà la jugadora de futbol internacional blanenca i exjugadora del Barça Melanie Serrano. El 52è concurs internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes tindrà lloc del 23 al 27 de juliol. Cinc pirotècnies il·luminaran enguany el cel de la població cada nit a partir de dos quarts d'onze. Hi participen tres pirotècnies espanyoles, una italiana i una francesa i repeteix la guanyadora de les edicions del 2023, del 2022 i del 2019: Pirotècnia Valenciana.

Blanes ha desvetllat aquest dimecres al migdia el nom de la persona a qui l'Ajuntament ha demanat que es faci càrrec del pregó que donarà el tret de sortida de la Festa Major de Santa Anna 2024. Es tracta de la jugadora de futbol internacional blanenca i exjugadora del Futbol Club Barcelona, Melanie Serrano. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, s'ha encarregat de presentar Melanie Serrano, destacant que no tan sols es tracta d'una persona que ha contribuït a dur el nom de Blanes arreu, sinó que també ha destacat tant en l'àmbit professional com personal com a "gran esportista, compromesa i lluitadora".

Per la seva banda Melanie Serrano, qui també ha assistit a la presentació, s'ha mostrat molt orgullosa i agraïda perquè la ciutat on ha passat la major part de la seva vida l'hagi escollit per encetar la Festa Major de Santa Anna. El pregó lloc el dilluns 22 de juliol a dos quarts de vuit del vespre a la plaça dels Dies Feiners.

El tinent d'alcalde de Fires i Festes, Quique Pérez, s'ha encarregat de donar a conèixer alguns dels principals ingredients de la Festa Major de Santa Anna, del 22 al 28 de juliol. Una de les novetats d'aquest any, a petició popular, és l'augment del nombre de balls i actuacions nocturnes que s'acolliran a la plaça dels Dies Feiners per cobrir una franja de públic que havia reivindicat aquesta mancança.

Atraccions inclusives

Una de les altres novetats que inclou la Festa Major 2024 té a veure amb la Fira d'Atraccions que funcionarà a Blanes des del divendres 12 fins al diumenge 28 de juliol. Hi haurà tres dies en què es farà un horari especial perquè sigui més inclusiu.

Tant el recinte firal del Passeig de Mar com el què s'allotja a Els Pins-La Plantera començaran les jornades dels dies 12, 16 i 23 de juliol amb dues hores durant les quals la fira funcionarà sense llum i sense música. L'objectiu és que tant els infants com els adults amb necessitats especials o amb alteracions sensorials, també puguin gaudir de la fira. Al Passeig de Mar l'horari inclusiu serà de cinc a set de la tarda i al recinte d'Els Pins-La Plantera de sis a vuit del vespre.

52è Concurs Internacional de Focs d'Artifici

Sense cap mena de dubte l'atractiu principal de la Festa Major de Blanes seran una vegada més les cinc nits de focs que propiciarà el 52è Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava i Trofeu Vila de Blanes, que tindrà lloc del 23 al 27 de juliol. Hi participaran la Pirotècnia Josman (Ourense), la Valenciana (guanyadora del primer premi en les edicions del 2019, 2022 i 2023), la Poleggi (Itàlia), la Pibierzo (Lleó) i la Ciels en Fête (França).