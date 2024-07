Lloret de Mar vol reformar el passeig marítim per evitar l'impacte de més temporals

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) vol reformar el passeig marítim per renaturalitzar-lo i evitar les destrosses de nous temporals. Així ho ha detallat l'alcalde, Adrià Lamelas, aquest dimecres en una reunió amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Aquest últim ha anunciat que estudiaran el projecte, tot i que Lamelas ha avisat que encara està en fase molt embrionària. La idea que té el govern local és pacificar el trànsit i també reformar el passeig per fer-lo més amable als visitants, al mateix temps que el converteixen en una infraestructura més sostenible. Adrià Lamelas també ha demanat al govern espanyol que ampliï els efectius de la Policia Nacional al municipi per fer front als problemes de seguretat.

L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, comença a moure fitxa per reformar el passeig marítim del municipi. Després de l'impacte dels temporals d'aquest hivern, que han deixat pràcticament sense sorra a la zona del sud del municipi, el govern local comença a posar fil a l'agulla en el projecte que hauria d'evitar que altres temporals tinguin aquests efectes en el futur passeig.

Lamelas ha detallat que aquest és un dels punts que portaven al programa electoral i per això comencen a desenvolupar-lo. Malgrat tot, Lamelas ha anunciat que el faran de forma conjunta amb veïns, entitats, empreses del municipi i l'administració competent per a la reforma, el Ministeri de Transició Ecològica. Entre tots hauran de definir com queda la façana marítima dels futurs anys.

De tota manera, Lamelas sí que ha donat alguna pista de per on vol començar a caminar. L'alcalde ha anunciat que volen pacificar el carrer que hi ha al costat del passeig per donar més espai i seguretat als vianants. A més, el batlle ha apuntat que volen "naturalitzar" l'espai i assegura que la intenció és dotar del municipi d'una infraestructura al nivell d'altres municipis costaners que hi ha a Europa.

En aquesta línia, Lamelas ha detallat que abans de tirar el projecte endavant calia garantir que comptaven amb el suport del govern espanyol. Aquest dimecres, en una reunió amb el delegat de l'executiu a Catalunya, Carlos Prieto, han posat el tema sobre la taula. De moment, Prieto ha apuntat que se senten còmodes amb la proposta que barreja el govern local. El delegat assegura que el Ministeri de Transició Ecològica contempla projectes que aportin aquesta naturalització als passejos marítims.

El nou passeig permetrà atraure "un turisme més familiar", segons Prieto, un dels reptes que té Lloret de Mar en la seva transformació com a destinació. Per això el titular del govern espanyol a Catalunya s'ha compromés a estudiar la proposta que els facin arribar i a partir d'aquí concretar com desplegar-lo. "És un projecte llarg però cal començar algun dia", ha reafirmat Prieto.

Reforç policial

Per altra banda, Carlos Prieto s'ha compromés en reforçar la seguretat al municipi aportant-hi més agents de la Policia Nacional. Adrià Lamelas ha fet aquesta petició per garantir el control dels carrers, sobretot durant els mesos d'estiu. La concentració de locals d'oci nocturn a l'avinguda de Just i Marlés en moltes ocasions genera conflictes i aldarulls a la via pública i el cos de seguretat local es troba sense els recursos necessaris.

Prieto ha recordat que la seguretat ciutadana és competència dels Mossos d'Esquadra però s'ha compromès en estudiar el reforç de la plantilla de la Policia Nacional per "reforçar la sensació de seguretat" i ha apuntat a dispositius conjunts amb Mossos d'Esquadra i Policia Local per treballar en aquesta direcció.