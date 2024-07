Operació policial contra el tràfic de cocaïna amb ramificacions a Riells i Viabrea

Operació policial contra el tràfic de drogues dels Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera amb epicentre a Barcelona però que compta amb ramificacions a Riells i Viabrea. Aquest dispositiu liderat per un jutjat de Barcelona té com a objectiu desmantellar una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna.

La major part de l'operació ha començat de matinada i s'està fent a Barcelona ciutat. A més, es fan més d'una quinzena d'escorcolls entre ells a Riells i Viabrea i Vacarisses. Es preveuen diversos detinguts. De moment no han transcendit més detalls del cas.

A l'operació hi participen centenars de policies. Per part dels Mossos hi ha efectius agents d'ordre públic, investigadors, unitat canina i mitjans aeris. La investigació la dirigeix el jutjat d'instrucció 24 de Barcelona.