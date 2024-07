El TSJC amnistia el secretari municipal d’Hostalric condemnat per una multa a una dona que arrencava llaços grocs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha amnistiat al secretari interventor de l’Ajuntament d’Hostalric, condemnat per l’Audiència de Girona per prevaricació a nou anys d’inhabilitació per autoritzar una sanció a una dona que arrencava llaços grocs i pancartes independentistes el juliol del 2018. L’Audiència va absoldre l'exalcalde Josep Antoni Frias i tres regidors del seu equip de govern que s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació en concloure que es van limitar a avalar les sancions confiant en els coneixements jurídics del secretari. El secretari va recórrer contra la sentència, que estava pendent de la decisió del TSJC.

Entre les dues i les tres de la matinada del 4 de juliol del 2018 la Policia Local d'Hostalric va veure un grup de nou persones, tapats amb passamuntanyes i bufs, que duien pals extensibles, tisores i ganxos. La banda havia anat al poble a retirar llaços grocs i pancartes de suport als presos polítics i els agents els van identificar sense que l'actuació policial anés a més. Aquesta intervenció, però, va fer que, hores més tard, el cap de la Policia Local informés per correu electrònic dels fets tant a l'aleshores alcalde, als regidors de l'Ajuntament i al secretari interventor. "Amb l'informe i amb les explicacions del cap de la Policia Local, el secretari va procedir a elaborar i redactar -sense incoar el procediment sancionador preceptiu i sense tan sols donar trasllat a les persones sancionades perquè es poguessin defensar- una sanció de 200 euros per a cadascuna de les persones filiades", exposa la sentència. Les multes van rebre l'aval de la Junta de Govern Local.

Després que una de les persones sancionades interposés un recurs de reposició a la multa, el mateix secretari va elaborar informe proposant que quedés sense efecte. El cas no va quedar aquí perquè, segons el tribunal, el secretari va elaborar una nova sanció, en aquesta ocasió de 500 euros, que també va obtenir el suport de l'equip de govern. La sentència remarca que, en aquesta segona multa, el secretari va "tergiversar" el relat de fets que havia fet la Policia, va "elevar injustificadament" l'import de la multa i va afegir "elements d'intimidació inexistent" per justificar les sancions.

La fiscalia es va oposar a l’amnistia al·legant que la segona sanció no tenia res a veure amb la primera, però el tribunal li respon que en el seu propi escrit oposant-se al recurs contra la condemna, es vinculen totes dues sancions a la situació política que vivia Catalunya en aquell moment. Per tot això, el TSJC amnistia el secretari, decisió que es pot recórrer al Tribunal Suprem.