Augmenten fins a 15.000 els serveis de la Policia Local de Blanes

Els serveis realitzats per la Policia Local de Blanes es van enfilar fins als gairebé 15.000 casos el darrer any. El cap del cos, Javier Jarillo, va detallar que entre el 2022 i el 2023 l’augment havia estat de 1.873 casos, dels 13.121 del primer període fins al 14.994 del darrer.

Jarillo va voler remarcar que es tracten de xifres globals i, que, per tant, inclouen tots tipus de casos i tipologies. El 2023, el servei més repetit va ser el de Policia de Seguretat, amb 5.856 casos, el seguien la Policia Administrativa, amb 3.299, i la de Circulació, amb 2.477 intervencions. La resta d’actuacions són col·laboracions amb altres cossos d’emergència i seguretat, Policia Assistencial, per anomalies a la via pública, accidents i tasques de suport amb Protecció Civil.

Tot i alguna petita davallada interanual, la tendència dels serveis per part de la Policia Local és clarament ascendent. El 2017 es van fer gairebé 11.000 actuacions per les 15.000 del 2023, un augment de 4.000 casos.

Dispositius policials d’estiu

Jarillo va explicar les dades anuals durant la reunió de la Junta Local de Seguretat de Blanes, en què tots els cossos de seguretat i emergències a la ciutat fan balanç de l’any i tracten els dispositius policials que es posen en marxa per a la temporada d’estiu. L’objectiu principal és mantenir els principals indicadors de seguretat i convivència durant l’estiu, quan Blanes dobla la seva població. Un altre dels temes analitzats va ser el Pla d’Autoprotecció, Seguretat i Emergència del Concurs de Focs, un dels més segurs i copiats de l’estat.