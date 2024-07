Blanes presenta el cartell de la festa major i del concurs de focs d’artifici

L’Ajuntament de Blanes va anunciar ahir el cartell de la festa major de Santa Anna, que se celebra del 22 al 28 de juliol, i del 52è Festival Internacional de Focs d’artifici de la Costa Brava, que serà del 23 al 27 del mateix mes.

Un dels principals atractius de la presentació feta per l’alcalde Blanes, Jordi Hernández, i el regidor de Fires i Festes, Quique Pérez, era l’anunci de la pregonera d’enguany. L’escollida és la jugadora de futbol Melanie Serrano. La blanenca és la jugadora amb més partits en la història del Barça femení, equip amb qui va guanyar tots els títols possibles, inclosa una Champions League. Hernández va destacar que es tracta «d’una persona que ha contribuït a dur el nom de Blanes molt lluny».

Una de les principals novetats de la Festa Major de Santa Anna serà la Fira d’Atraccions Inclusiva per a persones amb necessitats especials, en la qual durant tres dies les parades funcionaran sense llum i música. D’aquesta manera es permet que un nombre més gran de públic pugui gaudir-ne.

La festa major també ampliarà el nombre de balls i actuacions a l’escenari de la Plaça dels Dies Feiners per tal de cobrir una demanda àmpliament reclamada d’oferir concerts per tota mena d’edats en aquest espai. El gran gruix dels concerts seran en el recinte de l’esplanada de darrere el CAP-2 on passaran entre altres 31 FAM, DJ’s de Flaix FM o Les que Faltaband. A més, es manté escenari alternatiu, pensat i organitzat pels joves de la ciutat: l’Ensorra’t.

Pel que fa als focs, uns dels principals reclams durant la festa major, hi passaran un total de cinc pirotècnies. Es tracten de la gallega Josman, la Valenciana-guanyadora del concurs en les edicions dels 2019, 2022 i 2023- la italiana Poleggi, la lleonesa Pibierzo i la francesa Ciels en Fête, que tancarà la cita. Tots els espectacles començaran a partir de dos quarts d’onze de la nit durant els cinc dies de festival.