L'ACA destina gairebé 6,3 milions en infraestructures vinculades al cicle de l'aigua a Amer

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu començar en les properes setmanes les obres de la futura depuradora d'Amer (Selva), amb un pressupost de 5,7 milions d'euros. A aquesta infraestructura s'hi sumen els treballs de la nova estació d'aforament del riu Brugent, que estan en marxa amb un pressupost de 579.000 euros i finançament dels fons Next Generation. La nova depuradora tindrà tractament biològic per fangs actius amb aeració perllongada, que permetrà obtenir uns fangs estabilitzats de fàcil tractament posterior, amb capacitat per tractar 716 metres cúbics/dia. A més, s’habilitaran prop de 1.300 metres de xarxa de col·lectors i una estació de bombament.

La infraestructura se situarà al sud del nucli urbà, a prop del riu Brugent. L'aigua tractada s'aportarà en aquest curs fluvial a través d'un col·lector en gravetat de 40 metres.

El director de l'ACA, Samuel Reyes, i l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vola, acompanyats del cap de la demarcació territorial de l’ACA a Girona, Àlex Rocas, han visitat aquest dijous la nova estació d'aforament del riu Brugent. La construcció s’està fent a sota de l’estructura del Pont de Santa Brígida, amb una amplada total de més de 30 metres. L'estació també disposarà d'un connector fluvial per facilitar el pas de peixos i, permetrà conèixer els cabals aportats pel Brugent al Ter, especialment, en episodis d’avinguda.

Trobada amb el món local per la sequera

Per altra banda, la delegada del Govern a Girona, Anna Maria Torrentà, i Reyes han mantingut una reunió de treball amb alcaldes i consells comarcals de la vegueria de Girona per analitzar l'evolució i les eines a disposició dels municipis per la gestió de la seva i les obres en marxa, entre d'altres.

Reyes ha recordat que "l’episodi de sequera no s’ha acabat, malgrat una certa recuperació de les reserves actualment al 35%". "Per tant, cal que seguim fent un consum el més eficient possible de l’aigua, sense deixar de banda l’execució de totes les obres, tant des del Govern com des del món local, per millorar les xarxes d’abastament i per incrementar la garantia d’aigua per ser més resilients", ha dit. .

En aquest sentit, cal recordar que l’ACA té assignats al món local més de 360 milions d’euros en ajuts i subvencions vinculades als àmbits de l’abastament (a través de les successives convocatòries de subvencions per a la millora de l’abastament en alta i enguany també en la baixa) i en convenis de sanejament, dels quals 64,6 milions d'euros corresponen a la vegueria de Girona.